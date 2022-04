Ambicioso novo escritório da Amazon é aprovado; conheça o projeto

Em fevereiro de 2021, a Amazon apresentou um ambicioso projeto para sua segunda sede em Arlington, na região norte do estado americano da Virgínia. E agora, neste sábado, 23, o Conselho do Condado de Arlington aprovou por unanimidade a construção, que deve iniciar em breve e ficará pronta apenas em 2025.

O empreendimento terá pouco mais de 850 mil metros quadrados e o principal elemento é um prédio de 106 metros de altura no formato de hélice, com áreas verdes incorporadas à fachada. Outros dois prédios de escritório também serão construídos, com capacidade para receber 25 mil trabalhadores quando forem concluídos. Todo o complexo funcionará com energia 100% renovável.

O objetivo é revitalizar uma área degradada da cidade. Por isso, além dos prédios corporativos estão previstas lojas, mercados, um anfiteatro com possibilidade de realização de shows ao ar livre, cinema, uma escola de ensino fundamental e restaurantes, espaço para food trucks e parques. Todas as ruas da região, incluindo as vias de entrega de mercadorias e outros produtos, serão movidas para o subsolo, e a prioridade será para pedestres e ciclistas, que poderão acessar os prédios com maior facilidade.

O projeto é do escritório NBBJ, uma das maiores referências em arquitetura dos Estados Unidos. Com projetos no mundo inteiro, o NBBJ assinou os projetos para as sedes da Alipay, Tencent e Alibaba, na China, o escritório central da Reebok, em Massachusetts, e o prédio da fundação Bill & Melinda Gates, em Seattle, Washington, entre outros edifícios nas áreas de saúde, ciência, educação, esportes e entretenimento.