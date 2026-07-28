Amazon pretende lançar 5 mil satélites para conectar internet do espaço ao celular

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A Amazon solicitou à FCC aprovação para mais de 5 mil novos satélites do Projeto Kuiper (Leo), visando oferecer internet direta para celulares a partir de 2028. A empresa, que adquiriu a Globalstar, busca competir com a Starlink, levando conectividade de alta velocidade a áreas remotas globalmente.

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A Amazon anunciou nesta terça-feira, 28, que enviou o pedido de aprovação à Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA para que 5.105 novos satélites se juntem à constelação de órbita baixa já existente da empresa e consigam conectar serviços de dados e internet diretamente aos celulares de seus clientes.

A Amazon tem como um de seus grandes projetos o Amazon Leo, em que pretende-se construir uma grande constelação de satélites para disponibilizar internet de alta velocidade diretamente aos celulares de seus usuários, como forma de rivalizar com a Starlink, do trilionário Elon Musk. A empresa enviou o pedido de aprovação dos satélites à FCC, e pretende começar a operar seu sistema Direct-to-Device (D2D) globalmente a partir de 2028.

A tecnologia vem especialmente após a compra da Globalstar — empresa de telecomunicações via satélite — pela Amazon por cerca de US$ 11 bilhões (ou R$ 55 bilhões). Os recursos já existentes da empresa de comunicações se somaram aos da Amazon, o que inclui satélites já com autorização global e uma constelação, apesar de menor, já estabelecida.

A ideia fundamental do Amazon Leo, similar a de outras empresas do ramo, é a de trazer internet de alta velocidade e qualidade para os confins do mundo que não tem acesso a esse tipo de comunicação. A empresa quer ainda que essa tecnologia não esteja por trás de um satélite que se comunica com um repetidor em terra, mas sim que a máquina em órbita se comunique diretamente com os telefones dos usuários. O Projeto Leo já tem antenas para isso, o Leo Nano, Leo Pro e Leo Ultra, cada uma voltada para um tipo específico de usuário. Ainda assim, o sistema D2D vem para complementar o serviço.

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A Amazon já tem uma parceria com a Apple para desenvolver serviços de satélite para modelos de iPhone e Apple Watch, em especial para os serviços de SOS de Emergência, Mensagens, Find My Phone e Roadside Assistance. O projeto já anunciou parcerias com outras empresas como a Vodafone, DirecTV, Herotel e a Rede Nacional de Banda Larga da Austrália. Já existem mais de 390 satélites em órbita da empresa.