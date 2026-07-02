Amazon lança centenas de satélites para construir nova constelação

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A Amazon anuncia o lançamento de mais de 375 satélites do Projeto Kuiper, visando oferecer internet rápida a comunidades sem acesso. Com 14 missões concluídas, a empresa planeja centenas de novos lançamentos, incluindo o uso do novo foguete Vulcan, enquanto o crescente mercado de satélites gera preocupações sobre o impacto na observação astronômica.

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A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 2, o lançamento oficial de mais de 375 satélites de órbita baixa, após quatorze missões do Amazon Leo, projeto da empresa que pretende oferecer “internet rápida e confiável” aos seus clientes e comunidades que vivem em áreas que não tem outras empresas de comunicação disponíveis. Para isso, eles pretendem criar uma grande constelação de satélites de órbita baixa.

Foi em abril de 2025 que a Amazon, criação do bilionário Jeff Bezos, começou uma série de missões do projeto Amazon Leo, em busca de construir essa constelação de máquinas. Até o momento, quatorze missões chegaram ao fim, com mais de 375 satélites lançados. De acordo com o comunicado da empresa, é a “terceira maior constelação em órbita”. Eles declararam ainda que mais de 100 outras missões para lançamento das máquinas já estão previstas.

A maior parte dos lançamentos, incluindo o mais recente desta quinta-feira — que lançou 29 novos satélites em órbita — aconteceram com o foguete Atlas V da Amazon. Com a décima quarta missão, o número oficial de satélites da empresa subiu para 396. As próximas missões, porém, não serão feitas por esse foguete. A gigante já tem um novo modelo pronto, o Vulcan, que poderá levar ainda mais peso ao espaço.

O anúncio vem em meio aos desejos de evolução no mercado de satélites, em especial da Starlink, principal empresa do ramo. Na última semana, o Observatório Europeu do Sul (ESO), divulgou um alerta sobre o alto número dessas máquinas em órbita. Até o momento, alguns milhares delas orbitam o planeta, mas grandes empresas como a Amazon, a Starlink e a Reflect Orbital desejam aumentar esse número de forma exponencial, com discussões que chegam à casa dos milhões. O estudo do Observatório mostrou que, caso esse número realmente se torn real, a observação astronômica pode ser prejudicada de forma severa, em especial pelo alto brilho das máquinas no céu noturno.