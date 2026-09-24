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Tecnologia

Alto investimento do Google Cloud no Brasil é ‘pela demanda’, segundo executivos

País é destaque na América Latina com alta adoção de agentes e assistentes de inteligência artificial

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h32
Três pessoas em um painel: um homem de terno cinza e camisa azul gesticula à esquerda, um homem de blazer xadrez azul e camisa branca sorri no centro, e uma mulher de vestido azul marinho e cinto marrom gesticula à direita
Milton Burgese, Eduardo López e Milena Leal são lideranças do Google Cloud no Brasil e na América Latina (Google Cloud/Divulgação)
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Durante o Google Cloud Summit nesta quinta-feira, 24, o serviço de nuvem do Google anunciou uma série de atualizações para suas IAs e um grande investimento para o público brasileiro. Até 2030, a organização promete dobrar sua infraestrutura em todo o país. O foco nas organizações brasileiras, de acordo com as lideranças regionais da empresa, está diretamente relacionada com a demanda das companhias, que adotam cada vez mais a IA agêntica e precisam de novas ferramentas para seus processos internos. 

Um estudo encomendado pelo Google Cloud e realizado pela IDC e Provokers mostrou que, no caso brasileiro, 62% das organizações já implementaram e usam agentes de IA no dia a dia, mas apenas 17% chegaram a aplicar as IAs em processos críticos. Para a empresa, essa característica é uma barreira a ser superada, motivo pelo qual a infraestrutura no país receberá um grande investimento (como a residência local de dados, privacidade absoluta para informações da empresa e processamento de alto nível com máquinas virtuais) e o Gemini Enterprise terá novas funções. 

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O estudo revela ainda uma face diferente da alta adoção de IAs. Parte dos números grandiosos envolve funcionários que utilizam das ferramentas de inteligência artificial para automatizar o próprio trabalho, mas sem iniciativa da empresa. De acordo com a pesquisa, quase 60% dos trabalhadores brasileiros utilizam agentes de IA (os que vão além de responder perguntas como chatbots), e 71% usam assistentes de IA. 46% dos funcionários preferem ainda que os agentes de IA estejam integrados de forma nativa às suas ferramentas diárias. Todos os valores estão acima da média regional da América Latina. 

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O que dizem os executivos

Em coletiva de imprensa, a Country Manager do Google Cloud para o Brasil, Milena Leal, explicou que os investimentos são um reflexo em resposta à demanda dos clientes brasileiros. “O Brasil é um dos países mais relevantes da América Latina quando a gente pensa em evolução tecnológica, e o Google está olhando para isso com muito cuidado”. 

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Para Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina, o investimento no Brasil não se trata apenas de data centers, mas de todo o portfólio de IA da empresa. “O Gemini Enterprise traz todas as soluções de IA da empresa para o Brasil. É um impacto gigantesco para o desenvolvimento local”. 

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O presidente abordou ainda a aprovação recente do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter) pelo governo. “Ajuda no custo operacional das estruturas, e principalmente quando compramos componentes. Mas todo o nosso desenho de investimento tem a ver com a demanda”. Para Milton Larsen Burgese, diretor do Setor Público do Google Cloud para a América Latina, os brasileiros “amam tecnologia”. “É uma somatória de fatores que leva o Brasil a ser ideal para os investimentos”.

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