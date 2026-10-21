A recente ideia de Elon Musk para a fusão da SpaceX com a Tesla

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Elon Musk estuda a fusão entre suas gigantes SpaceX e Tesla, confirmando a formação de comitês para avaliar a proposta dos acionistas. Embora veja vantagens, o empresário adota cautela e ressalta que a aprovação não é certa. Em paralelo, a SpaceX demonstra excelente saúde financeira, com receita de US$ 14,5 bilhões.

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Com o grande crescimento de suas empresas, o empresário Elon Musk, responsável pela SpaceX (com a xAI e a Starlink) e pela Tesla, declarou nesta semana que tem em mente a possibilidade de unir a empresa de exploração espacial e a companhia de fabricação de carros elétricos. Segundo ele, ambas já criaram comitês para discutir a ideia, mas ela ainda não foi aprofundada.

“Tanto a SpaceX quanto a Tesla formaram comitês especiais para discutir essa ideia, requisitada por acionistas. Os comitês especiais são compostos de diretores independentes”, explicou o trilionário. Musk declarou ainda que compartilha do desejo de fundi-las, mas está cauteloso sobre as medidas necessárias para alcançar o fato.

“Acho que algumas pessoas por aí presumem que uma fusão entre a SpaceX e a Tesla é certa, e acredito que isso seria um exagero”, disse Musk, acrescentando que a operação exigiria a aprovação dos acionistas e a formação de comitês especiais nas duas empresas. “Ainda assim, acredito que há muitas vantagens em combinar as empresas. ”

Musk prometeu recentemente dar a cada criança dos Estados Unidos uma ação da SpaceX no próximo ano. Donald Trump afirmou que a iniciativa seria viabilizada por meio do programa “Trump Accounts”, do presidente, que cria planos de poupança para crianças. A possível distribuição de ações representa uma demonstração rara de filantropia por parte de Musk, que já criticou organizações tradicionais de assistência e reivindicou ter contribuído para desmantelar a maior provedora individual de ajuda humanitária do mundo, ao enfraquecer a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

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Na parte financeira, a SpaceX mostrou estar com a saúde econômica em dia, além do esperado pelo mercado. A empresa de exploração espacial, inteligência artificial e comunicação via satélite registrou um crescimento de receita de 161%, ano após ano. O valor total declarado é de US$ 14,5 bilhões, quase 2 bilhões além do previsto por analistas.