Segundo um estudo da consultoria americana McKinsey, cerca de 50% das profissões tidas como de atividades repetitivas serão automatizadas na próxima década. Ou seja, quem trabalha nessas áreas verá seu posto ocupado por um programa de inteligência artificial (IA). Já nos próximos dois anos, 5 milhões de empregos serão perdidos em todo o mundo, de acordo com pesquisa do Fórum Econômico Mundial.

As máquinas devem acabar com algumas carreiras e servir de auxiliar para humanos em outras. Já há testes com bots operadores de telemarketing, motoristas, ou mesmo pintores e escritores.