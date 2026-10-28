A nova linha de produtos da Amazon turbinados pela Alexa

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A Amazon apresentou sua nova linha de produtos Echo, com destaque para a Alexa aprimorada, agora capaz de conversar de forma mais natural e coordenar ações. As novidades incluem o Echo Dot, que funciona como repetidor de Wi-Fi e tem som avançado, o Echo Studio com Home Camera, o inédito Echo Time com alarme inteligente e tela customizável, e o Echo Show 16, uma TV mais fina e versátil. Descubra as inovações que prometem transformar sua casa conectada.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 28, sua nova linha de produtos movida por sua assistente digital, a Alexa. A empresa revelou novas gerações do Echo Dot e do Echo Show, além do Echo Time e Echo Studio with Home Camera. Os aparelhos chegam com as versões mais novas da Alexa,que consegue conversar de forma natural, pensar antes de responder e coordenar ações a partir de pedidos dos usuários.

Echo Dot e Echo Studio with Home Camera

O Echo Dot é o principal produto para casas da Amazon. Criado em 2016, ele é um alto-falante integrado à assistente da empresa, a Alexa, e pode responder perguntas do usuário, além de manter conversas e ajudar com pedidos. Segundo a empresa, a nova geração de Echo Dots “foi pensada para todos os lugares que você pode imaginar, e guarda ainda mais em seu formato compacto”. A Alexa consegue se conectar com diversos itens de casas inteligentes, como lâmpadas, fechaduras e termostatos.

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Além da conexão com outros eletrônicos, o Echo Dot funciona como um repetidor de Wi-Fi. A empresa afirma que ele consegue adicionar até 90 metros quadrados no campo de abrangência das redes de internet. Além disso, o aparelho é acelerado por meio de ferramentas de IA, e tem caixas de som ainda mais avançadas que seus antecessores.

Além do Echo Dot, a Amazon divulgou também o Echo Studio with Home Camera. O aparelho, diferente do Dot, funciona especialmente como caixa de som para ambientes, equipado com funções que permitem ao aparelho compreender e racionalizar sobre o contexto ao seu redor. Com tecnologia Dolby Atmos, a Alexa funciona também com o aparelho durante o dia a dia.

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Echo Time

O Echo Time é um aparelho novo da Amazon. Pensado para funcionar como alarme e relógio diário, o Echo “foi pensado propositalmente para a cabeceira”. O eletrônico foge dos outros Echos da Amazon com sua tela customizável, com diferentes tipos de temas de relógios disponíveis. De acordo com a empresa, o Echo Time é impulsionado pela tecnologia Omnisense, que permite ao aparelho analisar quando o usuário está em um sono mais leve e acordá-lo de 10 a 60 minutos no período ao redor do seu horário original de alarme. Com a chegada do horário, a tela aumenta gradualmente seu brilho para imitar um nascer do sol natural.

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Echo Show 16

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O Echo Show 16 é a nova versão da televisão da Amazon. De acordo com a empresa, a versão 16 é a “mais poderosa e versátil até o momento”, e é o produto que mais cresce de toda a linha Echo, com mais de 25% de aumento nas compras ano após ano. A tela está 40% mais fina e carrega mais cores para o usuário. Com os Estilos de Tela, os moradores podem alterar a tela principal da TV em calendários para família, listas de afazeres, planos de alimentação, entre outros.