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Tecnologia

A nova linha de produtos da Amazon turbinados pela Alexa

Empresa anunciou novas gerações para seus principais eletrônicos, agora com ainda mais conexão com sua assistente

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h38
Dispositivos inteligentes para casa: um monitor com tela escura exibindo aplicativos e a data 14 de julho, um porta-retrato digital com foto de um homem e uma criança sorrindo, e três caixas de som esféricas, uma rosa, uma branca com relógio e uma cinza escura
Aparelhos chegam ao público com novas versões da Alexa (Amazon/Divulgação)
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A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 28, sua nova linha de produtos movida por sua assistente digital, a Alexa. A empresa revelou novas gerações do Echo Dot e do Echo Show, além do Echo Time e Echo Studio with Home Camera. Os aparelhos chegam com as versões mais novas da Alexa,que consegue conversar de forma natural, pensar antes de responder e coordenar ações a partir de pedidos dos usuários. 

Echo Dot e Echo Studio with Home Camera

O Echo Dot é o principal produto para casas da Amazon. Criado em 2016, ele é um alto-falante integrado à assistente da empresa, a Alexa, e pode responder perguntas do usuário, além de manter conversas e ajudar com pedidos. Segundo a empresa, a nova geração de Echo Dots “foi pensada para todos os lugares que você pode imaginar, e guarda ainda mais em seu formato compacto”. A Alexa consegue se conectar com diversos itens de casas inteligentes, como lâmpadas, fechaduras e termostatos. 

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Além da conexão com outros eletrônicos, o Echo Dot funciona como um repetidor de Wi-Fi. A empresa afirma que ele consegue adicionar até 90 metros quadrados no campo de abrangência das redes de internet. Além disso, o aparelho é acelerado por meio de ferramentas de IA, e tem caixas de som ainda mais avançadas que seus antecessores. 

Além do Echo Dot, a Amazon divulgou também o Echo Studio with Home Camera. O aparelho, diferente do Dot, funciona especialmente como caixa de som para ambientes, equipado com funções que permitem ao aparelho compreender e racionalizar sobre o contexto ao seu redor. Com tecnologia Dolby Atmos, a Alexa funciona também com o aparelho durante o dia a dia. 

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Echo Time

O Echo Time é um aparelho novo da Amazon. Pensado para funcionar como alarme e relógio diário, o Echo “foi pensado propositalmente para a cabeceira”. O eletrônico foge dos outros Echos da Amazon com sua tela customizável, com diferentes tipos de temas de relógios disponíveis. De acordo com a empresa, o Echo Time é impulsionado pela tecnologia Omnisense, que permite ao aparelho analisar quando o usuário está em um sono mais leve e acordá-lo de 10 a 60 minutos no período ao redor do seu horário original de alarme. Com a chegada do horário, a tela aumenta gradualmente seu brilho para imitar um nascer do sol natural. 

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Cinco dispositivos Echo Show 5 coloridos, exibindo personagens como Krypto, Meninas Superpoderosas, Batman e Mulher Maravilha, com a hora 12:45
O novo Echo Time (Amazon/Divulgação)

Echo Show 16

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O Echo Show 16 é a nova versão da televisão da Amazon. De acordo com a empresa, a versão 16 é a “mais poderosa e versátil até o momento”, e é o produto que mais cresce de toda a linha Echo, com mais de 25% de aumento nas compras ano após ano. A tela está 40% mais fina e carrega mais cores para o usuário. Com os Estilos de Tela, os moradores podem alterar a tela principal da TV em calendários para família, listas de afazeres, planos de alimentação, entre outros. 

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