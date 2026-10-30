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Tecnologia

A geração pós-Google: como pensa a juventude que já nasce formatada para a era da IA

Ela põe em xeque hábitos como o uso de buscadores na internet — e desafia pais e educadores

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Jovem de cabelo cacheado escuro, vestindo moletom verde, olha pensativo para a tela de um notebook. Imagens de mapas, paisagens, textos e fórmulas matemáticas flutuam ao redor, sugerindo aprendizado e criatividade digital.
DILEMA ADOLESCENTE - diante da máquina: se ela raciocina por nós, como manter a autonomia? (Imagem gerada por IA/.)
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A geração pós-Google: como pensa a juventude que já nasce formatada para a era da IA Priorize VEJA no Google

Em 1751, Denis Diderot e Jean d’Alembert publicaram o primeiro volume da Enciclopédia, audacioso projeto do Iluminismo francês que pretendia reunir, organizar e democratizar o conhecimento humano. Mais que compilar informações, os filósofos queriam oferecer às pessoas instrumentos para compreender o mundo por conta própria. A aposta era que o acesso ao saber, ao estimular a curiosidade e o exercício da razão, contribuiria para formar indivíduos capazes de pensar criticamente, questionar certezas e construir suas próprias ideias. Quase três séculos depois, essa ambição iluminista enfrenta um desafio inesperado: em vez de percorrer os caminhos do conhecimento, uma nova geração pode simplesmente pedir à inteligência artificial (IA) que lhe entregue as respostas.

Se o mundo vinha sendo movido por jovens adultos que cresceram imersos na internet e nas redes sociais, a humanidade começa agora a lidar com uma geração que nasce sob o signo da IA. Para esses jovens, a ferramenta pode moldar desde a maneira de formular perguntas até a relação com o conhecimento e a compreensão do mundo. Surge, assim, a geração pós-Google — não apenas um rótulo sugestivo, mas uma realidade que começa a se traduzir em números eloquentes (veja o quadro abaixo). Nos Estados Unidos, uma pesquisa aponta que 65% dos jovens de 18 a 28 anos entrevistados já recorrem a chatbots como alternativa ao buscador em consultas cotidianas. No Brasil, sete em cada dez estudantes do ensino médio já utilizam a IA generativa em pesquisas escolares, segundo levantamento do Cetic.br de 2025. Uma pesquisa internacional divulgada em maio de 2026 apontou ainda que 48% dos adolescentes brasileiros entrevistados usam chatbots diariamente.

Infográfico Fenômeno Global sobre a adesão de jovens à IA em vários países. Destaques: Brasil (70% usam IA generativa, 48% estudantes usam chatbots semanalmente), EUA (65% jovens de 18 a 28 anos usam IA conversacional, 1 a cada 3 da Geração Z pesquisa no ChatGPT), China (18% aumento de acertos em provas com IA, 20% queda de retenção de conhecimento após seis meses)

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A mudança abre um mundo extraordinário de possibilidades: a IA pode funcionar como tutora individual, ampliar repertórios e tornar conhecimentos complexos mais acessíveis. Mas também traz riscos que tiram o sono de pais e, sobretudo, de professores e pedagogos. Ao poupar o estudante do esforço de buscar informações, confrontar fontes e elaborar respostas, a ferramenta pode estimular dependência intelectual e comprometer a aprendizagem duradoura. O dilema é formar jovens capazes de aproveitar a potência da máquina sem terceirizar sua capacidade de pensar.

Enquanto a relação humana com o conhecimento forjada pelos enciclopedistas consistia em reunir o saber para que o leitor pudesse explorá-lo, os chatbots tendem a entregá-lo já organizado, interpretado e sintetizado. ChatGPT, Claude e Gemini pesquisam, resumem, resolvem equações e redigem ensaios em segundos. A conveniência é extraordinária, mas levanta uma questão fundamental: se parte do aprendizado depende do esforço de encontrar respostas, estabelecer conexões e formular ideias próprias, o que acontece quando essas etapas são delegadas à máquina?

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Quando a IA generativa irrompeu no ecossistema digital, no fim de 2022, as escolas tentaram proibições que logo se mostraram difíceis de aplicar. “A IA entra nas escolas na mochila do aluno”, diz Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, devotada à educação. A tecnologia, enfim, chegou às salas de aula antes que as instituições conseguissem estabelecer regras para seu uso — e evolui mais rápido do que elas conseguem se adaptar.

A maneira de incorporar os chat­bots ao ensino ainda inspira debates. Emerson Bento Pereira, diretor de tecnologia educacional do Colégio Bandeirantes, de São Paulo, observa que as escolas se concentram no tempo de tela, e não na qualidade do uso da tecnologia. “Sem política clara e intenção pedagógica, os jovens vão usar a IA de forma errada”, diz. “Se for usada para substituir o cérebro, e não para apoiar o desenvolvimento cognitivo, o resultado será desastroso.”

Os riscos não se resumem a respostas erradas ou trabalhos feitos por terceiros. Pesquisas começam a revelar uma diferença importante entre resolver tarefas com eficiência e aprender de fato. Em um estudo com 26 000 estudantes chineses, conduzido por David Strömberg, da Universidade de Estocolmo, e Victor Lei e Yanhui Wu, da Universidade de Hong Kong, o uso de IA nas lições de casa elevou em 18% a precisão das tarefas e reduziu em um terço o tempo necessário para concluí-las. Porém, seis meses depois, sem acesso à ferramenta, os alunos apresentaram queda de 20% nas taxas de aprovação e de retenção, segundo os resultados relatados. A vantagem imediata pareceu cobrar uma espécie de dívida cognitiva.

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Duas pessoas, uma mulher de cabelos longos e um homem de cabelo cacheado, sentadas de costas, estudando em um tablet sobre uma mesa redonda de madeira, em um ambiente com grandes janelas e paredes claras
DESAFIO – Estudantes consultam chatbots no Colégio Bandeirantes,de São Paulo: usá-los como “muleta” pode representar prejuízo educacional (Divulgação/.)

Um experimento com 200 universitários americanos, conduzido por Zara Contractor e Germán Reyes, do Middlebury College, ajuda a esclarecer esse fenômeno. Os estudantes que recorreram à IA para obter respostas prontas tiveram queda expressiva no desempenho acadêmico. Já os que a usaram para explorar conceitos, testar lógicas e debater argumentos alcançaram melhores resultados de aprendizagem. Outros estudos apontam na mesma direção: a ferramenta pode produzir trabalhos mais bem-acabados no curto prazo, sem garantir que o estudante consiga realizá-los depois sem auxílio.

A psicologia cognitiva ajuda a explicar o problema com o conceito de “dificuldades desejáveis”: o esforço necessário para fixar conceitos na memória de longo prazo e construir conexões entre ideias. Quando um chatbot entrega uma resposta coerente e bem estruturada, surge o risco da “ilusão de fluência”: o estudante confunde a clareza da explicação com o domínio efetivo do assunto. “A questão fundamental não é a inteligência artificial em si”, diz a italiana Azzurra Ruggeri, professora de psicologia cognitiva do desenvolvimento na Universidade Técnica de Munique e pesquisadora do Instituto Max Planck. “Devemos evitar o alarmismo e as proibições extremas, que são irrealistas e contraproducentes.”

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Ruggeri lembra que o pensamento crítico já era negligenciado muito antes da chegada dos grandes modelos de linguagem. “A IA está colocando um espelho diante de lacunas educacionais antigas”, afirma. “Para alguns estudantes, ela funciona como uma poderosa alavanca cognitiva: assume as tarefas rotineiras para que eles se concentrem na solução de problemas mais complexos. Para outros, ativa o piloto automático cognitivo, e eles delegam o raciocínio por completo.”

Pessoa de cabelo castanho claro, vista de costas, jogando videogame em um console portátil com tela dividida, enquanto uma TV ao fundo exibe o mesmo jogo em tela cheia, com estantes de livros e eletrônicos ao redor
ONIPRESENTE - Dentro dos quartos, nos games: turma moldada pela tecnologia (Kuttig/ullstein bild/Getty Images)

Uma análise que consolida 35 estudos internacionais indica que, quando integrada a atividades de pensamento crítico e debate, a IA pode elevar a qualidade dos trabalhos e a originalidade criativa. O resultado depende, portanto, da maneira de usar a tecnologia: sem orientação, ela pode favorecer a passividade intelectual; com objetivos bem definidos, ajuda a aprofundar o raciocínio.

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O dilema não termina na formatura. Tarefas que tradicionalmente ajudam a formar profissionais em início de carreira — pesquisar, resumir documentos e redigir primeiras versões — estão entre as mais fáceis de automatizar. Quem as delega integralmente corre o risco de chegar a funções mais complexas sem ter desenvolvido o julgamento que só a prática proporciona. Para as empresas, o desafio será valorizar não só a velocidade da entrega, mas também a capacidade de justificar escolhas, avaliar evidências e perceber quando a máquina erra.

Infográfico Navegar é Preciso com três regras para pais sobre interação saudável dos filhos com IA. Ícones ilustram: uma pessoa em frente a um laptop para Não ignore o assunto, duas pessoas conversando com balões de fala para Valorize o processo de aprendizagem e um polegar para cima com uma lista de verificação para Combinem regras. O texto detalha cada ponto, oferecendo conselhos práticos e a fonte da informação

Se o Iluminismo apostou no acesso ao conhecimento como caminho para a emancipação humana, a tarefa do século XXI é preservar essa autonomia. As escolas precisarão repensar as avaliações, dando mais espaço ao raciocínio desenvolvido durante o processo, à defesa oral das ideias e à verificação das fontes, em vez de julgar apenas o trabalho final. A IA generativa pode ser uma notável extensão do intelecto — mas só amplia de fato a capacidade humana quando não substitui o exercício de pensar. A geração pós-Google terá de aprender não apenas a perguntar melhor às máquinas, mas também a desconfiar das respostas, reconhecer seus limites e continuar pensando quando elas não estiverem por perto.

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Com reportagem de Lorenzo Souza

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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