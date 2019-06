Whatsapp faz bem à saúde, revela estudo

Há alguns anos, muitos estudos têm associado as redes sociais, como Facebook, Instagram e Whatsapp, a problemas de saúde mental, como dismorfia corporal, ansiedade e depressão. Entretanto, novo estudo indica que aplicativos de mensagens, como o Whatsapp, podem, na verdade, ter impacto positivo no bem estar psicológico. Os resultados mostram que quanto mais tempo as pessoas utilizam a ferramenta menos solitárias elas se sentem.

“Há muito debate sobre como o tempo gasto nas redes sociais é ruim para o nosso bem-estar, mas descobrimos que pode não ser tão ruim quanto pensamos. A quantidade de tempo no Whatsapp indica que as pessoas estão se sentido próximas de amigos e familiares e isso ajuda a perceber como essas relações são de boa qualidade”, explicou Linda Kaye, principal autora do estudo e pesquisadora da Universidade Edge Hill, no Reino Unido.

O trabalho, publicado na revista International Journal of Human-Computer Interaction, ainda revelou que indivíduos que tem participação ativa em grupos se sentem menos solitários, o que beneficia a autoestima e as competências sociais (capacidade de estabelecer relações sociais saudáveis e duradouras). Para os pesquisadores, isso significa o WhatsApp ajuda as pessoas a se conectarem com os amigos próximos, favorecendo diversos aspectos de bem estar.

Proximidade

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores da Universidade Edge Hill, na Inglaterra, analisaram a utilização do aplicativo de mensagens por quase 200 pessoas (158 mulheres e 41 homens). A equipe descobriu que a média diária de uso dos participantes era cerca de 55 minutos. Apesar de ser muito utilizado no Brasil, em outros países, esse aplicativo não é tão popular. Mas os participantes revelaram que tinham preferência por utilizá-lo devido à possibilidade de criar grupos de conversa.

Os resultados revelaram que os usuários do aplicativo demonstravam maior autoestima de acordo com o tempo de utilização. Ou seja, quanto mais tempo eles passavam no Whatsapp melhor era a sensação de bem estar. De acordo a equipe, isso acontece porque o tempo de utilização está diretamente ligado a quantidade de conversas através do aplicativo, portanto, aqueles que conversavam mais estavam mais próximos de amigos e familiares. Essa relação de proximidade ajuda a diminuir a sensação de solidão do dia a dia.

“Isso dá origem à noção de que a tecnologia social, como o WhatsApp, pode estimular os relacionamentos existentes e as oportunidades de comunicação, reforçando assim aspectos positivo do bem-estar dos usuários”, explicou Linda. Para a especialista, os achados reforçam a necessidade de compreender como os fatores sociais influenciam na utilização das tecnologias de comunicação.