Você tem uma personalidade saudável? A ciência responde

personalidade é considerada saudável quando os traços psicológicos de um indivíduo o conduzem a uma vida mais feliz. Entre as principais características que definem essa personalidade estão boa autoestima, enxergar-se positivamente, ser otimista e apresentar capacidade de autocontrole. Esses traços foram descobertos por um Você saberia dizer se a sua personalidade é saudável ou não? A ciência pode ajudar. Segundo especialistas, umaé considerada saudável quando os traços psicológicos de um indivíduo o conduzem a uma vida mais feliz. Entre as principais características que definem essa personalidade estão boa autoestima, enxergar-se positivamente, ser otimista e apresentar capacidade de autocontrole. Esses traços foram descobertos por um estudo publicado recentemente no Journal of Personality and Social Psychology.

Os resultados ainda revelaram uma informação surpreendente: pessoas com personalidade saudável podem demonstrar atributos de psicopatia e narcisismo – como ser autossuficiente e não se estressar facilmente – ao mesmo tempo em que apresenta características completamente opostas a esses transtornos, como menor propensão a explorar outras pessoas e menor predisposição à agressividade. Além disso, os pesquisadores revelaram que os principais traços de uma personalidade – seja "boa" ou "ruim" – ainda ajudam a prever diversos outros aspectos da vida, como saúde, desempenho acadêmico e profissional, autoestima e qualidade dos relacionamentos. Todas essas descobertas foram feitas com base no "Big Five", que são os cinco principais traços da personalidade: extroversão, estar aberto à experiências, amabilidade, conscienciosidade e neuroticismo (tendência a experimentar emoções negativas).



A metodologia

A equipe da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conduziu o estudo em duas parte: na primeira, especialistas em psicologia descreveram o conceito básico de uma personalidade saudável através de 30 facetas que se desdobram dentro do “Big Five”. Também participaram dessa primeira fase graduandos em psicologia e estudiosos da psicologia positiva, área que enfoca as virtudes e traços positivos das pessoas.

A segunda parte da pesquisa envolveu 3 000 participantes que responderam a um questionário psicológico criado pela equipe para definir os principais traços de suas personalidades. Para especialistas e estudantes que participaram da primeira fase, os voluntários teriam uma personalidade saudável se as pontuações fossem mais altas em traços de extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade. Já os mais baixos deveriam ser obtidos no quesito neuroticismo.

“O perfil gerado por especialistas sugeriu que indivíduos psicologicamente saudáveis ​​têm pontuações particularmente altas em abertura a sentimentos, amabilidade, emoções positivas, franqueza e competência. As baixas pontuações viriam em hostilidade, depressividade e vulnerabilidade”, explicou Wiebke Bleidorn, principal autor do estudo, em nota.

Os resultados

A primeira observação feita pelos pesquisadores é de que indivíduos com personalidade saudável são melhor ajustados na vida, ou seja, sabem lidar com as adversidades. Os traços que mais se destacaram foram boa percepção, otimismo, autoestima elevada e aversão à agressividade e comportamentos antissociais. Os participantes que se adequaram a esta categoria ainda demonstraram maior capacidade de resistir à tentação e controlar o próprio comportamento, além de saberem manter o foco nas tarefas que precisam executar.

Uma descoberta que chamou a atenção foi os participantes terem pontuado alto em características de psicopatia, como maior resistência ao stress e ousadia, ao mesmo tempo em que tiveram pontuação mais baixa em desinibição e inclinação a culpar os efeitos negativos de suas ações sobre os outros – todos fatores que caracterizam a psicopatia.

Outra surpresa foi o fato de algumas pessoas com personalidade saudável mostrarem características controversas relacionadas ao narcisismo, como grandiosidade e autossuficiência, enquanto ficaram longe de traços como tendência a explorar outras pessoas.

De acordo com os pesquisadores, esses resultados apontam para evidências de que uma personalidade pode demonstrar atributos convergentes e divergentes sem deixar de ser saudável. Se você ficou curioso para saber quais são os traços que definem a sua personalidade, a equipe disponibilizou para o público o teste (em inglês) utilizado no estudo.