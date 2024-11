Vitamina D pode reduzir pressão arterial em idosos com obesidade, diz estudo

A hipertensão continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública, especialmente entre os idosos. Um estudo publicado no Journal of the Endocrine Society analisou o impacto da suplementação de vitamina D na pressão arterial de adultos mais velhos com obesidade e constatou benefícios para baixá-la após um ano de tratamento.

Os resultados mostraram que, após esse período, a pressão arterial sistólica (a pressão quando o coração bate) caiu em média 3,5 mm Hg, enquanto a pressão diastólica (a pressão quando o coração relaxa) diminuiu 2,8 mm Hg. No entanto, doses superiores às recomendadas não trouxeram benefícios adicionais, reforçando que a suplementação com o hormônio deve ser feita com cautela, já que a dosagem necessita de prescrição médica.

A vitamina D desempenha um papel crucial na regulação do sistema renina-angiotensina, responsável por controlar a pressão arterial. Quando os níveis estão baixos, esse sistema pode ser desregulado, resultando em hipertensão. O estudo envolveu 221 participantes com idades superiores a 65 anos, todos com obesidade, divididos em dois grupos: um recebeu 600 UI/dia de vitamina D e o outro, 3750 UI/dia. Ambos também tomaram cálcio.

Depois de 12 meses, ambos os grupos apresentaram uma redução significativa na pressão arterial, com maior impacto entre os participantes com obesidade, mais suscetíveis às variações na pressão.

A redução da pressão foi mais acentuada entre os participantes com índice de massa corporal (IMC) superior a 30. A pressão sistólica e diastólica diminuiu após a suplementação, com benefícios observados para aqueles que tomaram a dose recomendada.

Recomendações para o uso de vitamina D

A Endocrine Society, entidade que representa a classe da endocrinologia internacionalmente, tem se posicionado com cautela em relação ao uso indiscriminado de suplementos de vitamina D, principalmente após o aumento na demanda por suplementação durante a pandemia, e divulgou neste ano as dosagens recomendadas para públicos específicos.

A entidade recomenda a suplementação para pessoas de 1 a 18 anos, gestantes, idosos com mais de 75 anos, pessoas com pré-diabetes. No entanto, é essencial seguir as doses recomendadas para evitar possíveis riscos, como a toxicidade da vitamina D, que pode ocorrer quando doses excessivas são tomadas sem supervisão médica.