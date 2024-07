Vírus aviário é detectado pela primeira vez desde 2006 em granja no RS

Um foco da doença de Newcastle, infecção viral que afeta aves, foi detectado pela primeira vez desde 2006 em uma granja no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Com a confirmação laboratorial da presença do vírus, que causa sintomas respiratórios e manifestações nervosas nos animais, foi determinado o abate de todas as aves e limpeza do estabelecimento dedicado à avicultura comercial de corte.

O ministério informou que o diagnóstico foi confirmado às 16 horas desta quarta-feira, 17, pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP) considerado uma unidade de referência internacional para confirmação da doença, que é de notificação compulsória, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A investigação foi conduzida inicialmente pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi), responsável pelo encaminhamento das amostras analisadas em laboratório. Com a confirmação, teve início uma operação para interdição imediata do estabelecimento e interrupção da movimentação das aves.

O Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle foi estabelecido e, com suporte da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, foi determinado que seriam estabelecidos procedimentos para erradicar os focos da infecção “com a eliminação e destruição de todas as aves e limpeza e desinfecção do local”.

No Brasil, a doença foi detectada pela última vez em 2006 em aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, de acordo com o ministério.

Investigação complementar

Uma investigação complementar será conduzida para verificar se o vírus está concentrado apenas no local onde foi detectado e uma varredura para avaliação epidemiológica será realizado em um raio de 10 quilômetros ao redor da granja.

“O Mapa ressalta que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanece seguro e sem contraindicações”, informou o ministério em nota.

Em comunicado conjunto, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) informaram que toda a investigação sobre o foco da doença será conduzida com transparência e buscando rápida resolução da questão sanitária.

“As autoridades federais e do estado agiram rapidamente na identificação do caso com interdição da granja, garantindo que não houvesse saída de aves. Os protocolos oficiais estabelecidos para a mitigação da situação pontual foram acionados e o entorno segue monitorado.”

Doença de Newcastle

A doença de Newcastle é causada por um vírus do grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1) e pode afetar tanto aves domésticas quanto silvestres.

Altamente contagiosa, a infecção causa sintomas respiratórios nos animais e, com frequência, há evolução para manifestações nervosas, edema (inchaço por acúmulo de líquidos) na cabeça e diarreia. Em humanos, pode causar conjuntivite transitória.