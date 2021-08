Variante Delta avança e supera início de contágio da Gama 

Inicialmente identificada na Índia, a variante Delta do novo coronavírus está se espalhando mais rápido do que a variante Gama, que surgiu primeiramente em Manaus, nos primeiros meses de contaminação. De acordo com dados da Rede Genômica Fiocruz, a proliferação da Delta multiplicou sua fração por nove do segundo para o terceiro mês – de 2,3% para 21,5% entre junho e julho – em um momento de declínio da pandemia, enquanto a Gama dobrou sua atividade no mesmo espaço de tempo – de 11,5% para 23,6% dos casos entre janeiro e dezembro, quando a pandemia crescia 14% no Brasil.

Embora ainda seja prematuro calcular a precisão desses números, dois fatores requerem atenção: em primeiro lugar, quando a Gama começou a proliferar no Brasil, a população ainda não estava vacinada, diferente da Delta que tem seu pico de contágio com cerca de 40% de vacinados. Depois, porque a Delta parece avançar no número absoluto dos casos, e não apenas nos ocorridos no país. Por outro lado, a maioria das vacinas são eficazes na proteção para doentes graves e morte e a taxa de letalidade da Delta, atualmente, é de cerca de 5% dos óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, que registrou 570 casos da variante Delta na última terça-feira 10.