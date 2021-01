Twitter marca publicação do Ministério da Saúde como ‘enganosa’

O Twitter destacou hoje uma publicação do Ministério da Saúde como “informação enganosa”. Trata-se de uma mensagem sobre atendimento precoce para o tratamento da Covid-19, que foi marcada pela rede social como “potencialmente prejudicial” à saúde das pessoas.

O Ministério da Saúde, na publicação censurada pela rede social, diz que “quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação”. E continua: “Então, fique atento! Ao apresentar sintomas da Covid-19, #NãoEspere, procure uma Unidade de Saúde e solicite o tratamento precoce”.

O chamado tratamento precoce defendido pelo Ministério da Saúde e pelo presidente da República contra a Covid-19 não tem comprovação científica. Um posto do presidente já havia recebido advertência do Twitter, por conteúdo semelhante. Sobre a publicação do Ministério da Saúde, a rede social informou que “Este Tweet violou as Regras do Twitter sobre a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19”.