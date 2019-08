Troca de remédios faz 17 bebês desenvolverem ‘síndrome do lobisomem’

Em junho deste ano, os pais de 17 crianças e bebês na Espanha levaram um susto quando notaram um crescimento anormal de cabelos no corpo dos filhos. Os casos foram logo identificados como sendo hipertricose – também chamada de síndrome do lobisomem –, uma condição que leva as pessoas a ficarem com partes do corpo e rosto coberto por uma camada densa de cabelo.

“A testa, as bochechas, os braços, as pernas e as mãos do meu filho estavam cheias de cabelos. Ele tinha uma sobrancelha de adulto. Foi muito assustador, porque não sabíamos o que estava acontecendo”, contou Ángela Selles, mãe do bebê Uriel, de 6 meses, ao El País Espanha.

Apesar de saber o que afetava as crianças, os médicos não compreendiam a origem do problema. Não estava claro para os especialistas se a manifestação tinha origem genética ou metabólica. As dúvidas geraram uma investigação cuidadosa que apontou para uma situação comum a todas as crianças: elas estavam tomando um mesmo medicamento cujo objetivo era tratar refluxo gastroesofágico, doença que provoca o retorno involuntário do conteúdo estomacal para o esôfago, causando azia e queimação.

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde (AEMPS) assumiu as rédeas da investigação e descobriu que em vez de omeprazol na fórmula (substância que ajuda a proteger estômago e esôfago contras os efeitos do refluxo), o medicamento ingerido pelas crianças continha minoxidil, usado para estimular o crescimento de cabelo. A identificação do problema desencadeou a retirada do produto das prateleiras.

Uma vez identificada a causa, os médicos suspenderam o uso da medicação. Especialistas indicam que os cabelos extras das crianças devem cair em alguns meses. No entanto, o problema causado pelas fórmulas trocadas afetaram a vida das crianças: uma delas apresenta danos no fígado enquanto outras sofreram bullying na escola.

A troca

Esta semana, o Ministério da Saúde da Espanha esclareceu como um medicamento para refluxo gástrico continha substância para tratar alopécia (queda de cabelo). Um erro interno cometido pela FarmaQuímica Sur, farmacêutica responsável pela medicação, permitiu que durante o processo de embalagem, o minoxidil fosse rotulado incorretamente como omeprazol. Até o dia 6 de agosto, 22 lotes da fórmula contaminada haviam sido recuperados.

Agora, a empresa deve ficar fechada até o fim das investigações para que as autoridades possam entender como essa confusão aconteceu. Enquanto isso, quatro famílias estão se preparando para entrar na Justiça contra a farmacêutica. Segundo a BBC, as crianças afetadas eram das regiões de Cantábria (10), Valência (3) e Andaluzia (4).

Hipertricose

A hipertricose (ou síndrome do lobisomem) é um termo médico usado para definir uma mutação genética rara, que começa a se manifestar ainda na infância, provocando crescimento anormal de pelos no corpo humano. Segundo o periódico JAMA Dermatology, apenas 50 casos da condição foram registrados.