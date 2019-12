Transplante de cabeça: médico explica como procedimento poderia ser feito

A ideia de transplantar uma cabeça humana no corpo de outra pessoa pode parecer coisa de ficção científica, mas já há alguns médicos tentando transformar isso e realidade, como o italiano Sergio Canavero. Agora, o neurocientista britânico Bruce Mathew explica como isso poderia ser feito de forma bem sucedida.

Em entrevista ao jornal digital britânico The Telegraph, Mathew, que era chefe de neurocirurgia do Hospital NHS Trust da Universidade Hull, na Inglaterra, conta que enquanto escrevia uma história fictícia sobre a primeira troca craniana do mundo, teve uma ideia que poderia se tornar um procedimento da vida real em breve.

Segundo o neurocirurgião, uma cabeça pode ser enxertada em outro corpo se toda a medula espinhal for transplantada junto com ela. “Se você transplantar o cérebro e manter o cérebro e a medula espinhal juntos, na verdade não é impossível. A ideia de cortar a medula espinhal é totalmente ridícula. Você precisa manter o cérebro conectado à medula espinhal. A medula espinhal é a coisa mais profunda que se pode imaginar.”, disse.

Obviamente, isso não é algo fácil de fazer. Embora avanços recentes tenham aberto a possibilidade de reconectar individualmente nervos cortados, a perspectiva de conectar uma coluna vertebral inteira ainda está fora de alcance. Mas, segundo Mathew, em dez anos isso pode ser possível, devido à rápida evolução das tecnologias cirúrgicas.

“No momento, você pode conectar um ou dois nervos, mas, com robótica e inteligência artificial, em breve conseguiremos produzir 200 nervos”, explicou o médico.

Além disso, no dia que o procedimento for de fato possível, é provável que haja muitas complicações, como uma grande rejeição pelo corpo do destinatário, devido à grande quantidade de material doador. E Mathew também tem uma sugestão para prevenir que isso aconteça: a transferência de bactérias intestinais, juntamente com a cabeça, medula espinhal e células-tronco, pode ajudar a garantir que o transplante seja aceito. Talvez isso aconteça um dia, mas ainda não chegamos lá.