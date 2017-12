Transplante de barba: saiba como funciona

Dizem que a barba é a maquiagem dos homens. Independente disso ser verdade ou não, desde que a moda hipster voltou à cena nos anos 2000, a barba ganhou destaque no estilo masculino. De lá para cá, a tendência aumentou e, hoje, o visual é a marca registrada dos homens modernos. Para aqueles que sonham com um rosto cheio, mas não têm uma genética favorável aos pelos, o transplante capilar é uma opção à qual eles podem – e decidiram – recorrer.

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (SHRS, na sigla em inglês) mostraram que de 2014 a 2016 os procedimentos de transplante capilar na área da face aumentaram 101% no mundo. No Brasil, um levantamento do Instituto de Medicina do Cabelo estima um aumento de 40% na procura por este tipo de cirurgia no mesmo período.

“O homem do século 21 quer ter barba. Uma pesquisa australiana mostrou que, hoje, aproximadamente 55% dos homens têm barba.”, afirma Márcio Crisóstomo, cirurgião plástico especializado em transplante capilar e de barba.

Transplante capilar

O transplante capilar surgiu na década de 1980 como uma solução para a calvície. Em seus primórdios, a técnica consistia em retirar pequenos tufos de cabelo da região de trás da nuca, por exemplo, e, em seguida, implantá-los na região careca. O problema é que, dessa forma, o resultado ficava artificial.

Felizmente, a técnica foi rapidamente aprimorada, permitindo um resultado natural. Atualmente, os fios para o transplante podem ser obtidos de duas formas: a primeira é chamada strip (faixa) e consiste em retirar uma pequena faixa de couro cabeludo para obtenção dos fios de cabelo para implante. A segunda é conhecida como método FUE (sigla do termo em inglês que significa follicular unit extraction ou extração de unidades foliculares), onde os fios são retirados um a um do couro cabeludo e depois implantados na região desejada. Esse aperfeiçoamento fez com que o transplante capilar pudesse ser utilizado com sucesso em outras regiões do corpo, como o rosto.

Se a área sem barba for pequena ou o objetivo for apenas a correção de uma cicatriz, como a decorrente da cirurgia de lábio leporino, podem ser utilizados fios da própria barba, retirados geralmente da região do pescoço. Após serem extraídos, os fios são implantados com o uso de micro lâminas especiais.

“Para ficar natural, na região da barba os fios são implantados seguindo a orientação natural do crescimento. Ou seja, rentes à pele e direcionados para baixo”, explica Crisóstomo.

A cirurgia é realizada em centro cirúrgico e dura em média seis horas. Em um único procedimento é possível transplantar até 10.000 fios, quantidade suficiente para cobrir completamente o rosto de um homem sem barba. A recuperação é praticamente indolor e em uma semana o paciente já tem vida normal.

Resultados

Ao contrário do implante na cabeça, cujos resultados só podem ser vistos depois de um ano, no rosto, eles já são percebidos após quatro ou cinco meses. O resultado final aparece entre seis a oito meses depois do procedimento. “Os fios implantados crescem normalmente durante a vida do paciente, que pode usá-los no tamanho que quiser e até raspar se decidir mudar de visual. O comportamento é o de uma barba normal”, ressalta o médico.

O valor do procedimento pode chegar a 25.000 reais para transplante de barba completa. Se for apenas uma pequena área, como a correção de uma falha, o valor é reduzido em mais de um quinto.

Para o especialista, embora a moda leve as pessoas a procurarem o procedimento, não é apenas uma questão estética. Os motivos são os mais variados, desde aparência e auto-estima até a camuflagem de cicatrizes, questões religiosas e culturais.