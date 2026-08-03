Terapia simples e barata melhora dores e osteoartrite nas mãos, mostra estudo brasileiro

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Uma terapia artesanal, o banho de parafina, mostrou-se eficaz no alívio da dor para quem sofre de artrose nas mãos. Um estudo da UFC revelou que o método, que consiste na aplicação de parafina aquecida nas mãos, oferece controle rápido e sustentado da dor. Além do calor, a parafina hidrata e melhora a mobilidade. Uma alternativa promissora e de baixo custo.

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Banho de parafina. Uma terapia que não recorre a tecnologias de última geração – pelo contrário, tem uma característica bastante artesanal – ofereceu melhoras da dor a pessoas que sofrem de artrose nas mãos.

É o que constatou um estudo conduzido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e apresentado no último congresso da Liga Europeia de Reumatologia.

A técnica consiste em aplicações de parafina aquecida e derretida sobre as mãos, como você pode visualizar no vídeo abaixo. O material, adquirido em lojas de produtos médicos, fisioterápicos e hospitalares, forma uma cobertura que lembra a aparência de uma luva, daí o nome do método.

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Ele foi testado em um estudo controlado com pacientes que frequentavam uma clínica em Fortaleza e tinham diagnóstico de osteoartrite nas mãos. Essa condição é marcada pela degeneração e inflamação das juntas, daí as dores, os inchaços, a falta de mobilidade e outros sintomas.

Os pacientes realizavam três sessões de banho de parafina nas mãos por semana ao longo de três meses. Outra parcela de participantes da pesquisa não foi submetida ao método para fins comparativos.

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A equipe médica, capitaneada pelo reumatologista Francisco Airton Castro da Rocha, também coordenador da Comissão de Osteoartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), constatou, em avaliações feitas após um mês e três meses de intervenção, que o procedimento resultou em controle rápido e sustentado das dores.

Por dentro do banho de parafina

Rocha explica que as sessões se valem de parafina aquecida e derretida sobre as mãos – tomando o cuidado para não queimá-las, claro. Quando endurece, o material gruda na pele, parecendo uma luva de borracha. “Depois disso, cobrimos as mãos para manter a temperatura e retiramos após 20 minutos”, explica o reumatologista.

O banho é feito com parafina mineral adquirida comercialmente e aquecida em forno a 51°C, mas o médico diz que a matéria-prima pode ser derretida em casa usando o banho-maria. Rocha conta que idealmente os banhos devem ser realizados diariamente (até três vezes ao dia), sob indicação médica.

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Mas de onde viriam os benefícios? “A rigor, ainda não conhecemos o mecanismo de ação. Mas o efeito não se deve apenas ao calor, pois, quando mergulhamos as mãos apenas em água morna, não vemos os mesmos resultados”, afirma o professor da UFC. Ele nota que, além das propriedades analgésicas, a parafina tem ação hidratante e facilita os movimentos.

Diante do que se sabe, a técnica seria indicada a pessoas com osteoartrite nas mãos sem feridas na pele ou que tenham histórico de irritação devido ao contato com a parafina. “Também pode ser utilizada em pacientes com tendinites ou lesões musculares”, afirma Rocha.