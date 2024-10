Spray de nicotina promete reduzir rapidamente vontade de fumar cigarro eletrônico

A luta para parar de fumar pode ganhar um reforço voltado especialmente para quem quer largar o cigarro eletrônico. Um estudo recente publicado no Addiction Journal mostrou que o spray bucal de nicotina Nicorette QuickMist é uma alternativa eficaz para reduzir o desejo de usar vapes ou pods.

A pesquisa envolveu 216 participantes, todos usuários de cigarros eletrônicos, e revelou que o spray é capaz de aliviar a vontade de fumar em até 30 segundos.

O QuickMist é projetado para ter ação rápida. Ele age pela mucosa da boca, permitindo uma absorção direta da nicotina no sangue. Essa entrega propicia aos usuários controlar melhor os desejos súbitos e intensos, sem a necessidade de recorrer ao vape. Embora o spray não atinja a velocidade de absorção do cigarro tradicional, ele é mais rápido do que outras formas de terapia de reposição de nicotina, como gomas e adesivos.

Rajesh Mishra, diretor médico da Kenvue, empresa responsável pelo desenvolvimento do produto, explicou que o QuickMist foi concebido para imitar a sensação de usar um cigarro eletrônico ou cigarro convencional, já que o ato de “pulverizar” nicotina na boca oferece um substituto comportamental semelhante, além da absorção química.

Continua após a publicidade

“A rapidez com que o spray age foi projetada para suprir a necessidade imediata de nicotina, uma característica crítica para evitar que o usuário recaia no uso do vape ou do cigarro”, destacou Mishra.

Cigarro eletônico é menos nocivo?

Apesar de muitos usuários verem os cigarros eletrônicos como uma alternativa “menos prejudicial” ao cigarro convencional, Mishra alertou sobre as percepções errôneas. “Embora os vapes não tenham produtos tóxicos da queima do tabaco, eles ainda contêm altos níveis de nicotina e outras substâncias químicas desconhecidas, especialmente em produtos aromatizados”, explicou. “Esses aromatizantes podem conter componentes químicos cujo impacto a longo prazo ainda não é completamente compreendido.”

Além disso, o médico enfatizou que o uso prolongado de vapes pode resultar em um ciclo de dependência semelhante ao do cigarro tradicional. Muitos usuários alternam entre o vape e o cigarro, o que aumenta a exposição à nicotina e outros riscos associados.

Continua após a publicidade

“Esse ciclo de uso misto é uma das principais preocupações para a saúde pública, pois mantém o usuário preso à dependência de nicotina e eleva as chances de recaída para o cigarro”, observou.

Estratégias para um futuro sem nicotina

O estudo também destaca a importância de campanhas de conscientização que promovam a cessação completa do uso de produtos de nicotina, sejam eles vapes ou cigarros tradicionais. “Precisamos de uma abordagem integrada que ofereça suporte comportamental e terapias de reposição eficazes”, afirmou Mishra.

No Brasil, uma goma de mascar faz parte das opções de tratamento oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para quem deseja parar de fumar. Segundo o médico, a inclusão do spray bucal no portfólio de tratamentos seria mais um passo para ampliar o acesso a soluções eficientes de cessação.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram