SP começará vacinação de idosos dia 8 de fevereiro

O estado de São Paulo vai começar a imunizar os idosos da população em geral a partir do dia 8 de fevereiro. De acordo com o governador João Doria, na primeira semana serão vacinadas pessoas a partir de 90 anos de idade. Em seguida, a partir de 15 de fevereiro, serão aqueles de 85 a 89 anos de idade. Estes dois grupos representam 515.000 pessoas.

“Por que nós estamos trabalhando com esses grupos alvos nesse momento? O quantitativo de vacinas que foi disponibilizado nos dá a possibilidade de já iniciarmos, mas principalmente, a prioridade leva em conta a vulnerabilidade dessa faixa-etária uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que tiveram Covid-19 evoluíram para óbito no decorrer da pandemia”, disse a coordenadora de controle de doenças da secretaria de estado da saúde de São Paulo, Regiane de Paula.

Nesta sexta-feira, 29, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse o acordo com o Ministério da Saúde para a compra de 54 milhões de doses adicionais da CoronaVac está previsto para ser assinado na próxima terça-feira, 2. “Recebi uma comunicação da pessoa responsável pelo departamento de logística do Ministério da Saúde avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. É uma notícia que todos nós estamos aguardando e esperando que isso se concretize”, disse Covas em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

O Instituto Butantan irá enviar um novo lote da CoronaVac, com 1,8 milhão de vacinas, ao Ministério da Saúde. Destas, 410.000 ficarão em São Paulo. O quantitativo do novo envio faz parte das 4,8 milhões de doses liberadas recentemente pela Anvisa.