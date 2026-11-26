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Muitas vezes esquecida nas consultas, a fragilidade óssea é uma complicação grave e silenciosa do diabetes. O excesso de glicose afeta a estrutura do esqueleto e eleva o risco de fraturas. Saiba quando fazer a densitometria e como proteger seus ossos antes que seja tarde.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A paciente chega ao consultório com a glicemia razoavelmente controlada, a pressão em ordem, os exames de rim e de olhos em dia. Sai com a receita renovada e a sensação de dever cumprido. Meses depois, um tropeço no tapete da sala de casa termina em fratura de fêmur. Em nenhum momento alguém perguntou pelos ossos dela.

A cena é mais comum do que parece. Quando se fala em complicações do diabetes, a lista que vem à cabeça é conhecida: coração, rins, olhos, nervos, pés. O esqueleto quase nunca aparece. E, no entanto, também sofre, em silêncio, até o dia em que quebra.

O paradoxo do osso “normal”

No diabetes tipo 1, a relação é mais intuitiva. A doença costuma surgir cedo, antes de o esqueleto atingir seu pico de massa, e a densidade óssea tende a ser menor. O risco de fratura de quadril nesses pacientes chega a ser várias vezes maior que o da população geral.

O tipo 2 esconde uma armadilha. Muitas dessas pessoas têm densidade óssea normal, às vezes até acima da média, em parte pelo peso corporal. Ainda assim, fraturam mais. É como um prédio de paredes grossas com a ferragem corroída: por fora, parece sólido; por dentro, a estrutura está comprometida.

Anos de glicose elevada alteram o colágeno, a armação que dá flexibilidade ao osso, e deixam mais lenta sua renovação. Somam-se a isso a neuropatia, que tira a sensibilidade dos pés, a retinopatia, que embaça a visão, e as hipoglicemias, que provocam tonturas. O resultado é uma combinação perigosa: mais quedas e danos a um osso menos resistente.

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No radar dos especialistas

A Associação Americana de Diabetes incluiu a saúde óssea em suas recomendações oficiais de cuidado. A edição de 2026 de sua diretriz orienta avaliar o risco de fratura como parte da rotina e indica a densitometria óssea para todas as pessoas com diabetes a partir dos 65 anos.

Mas há um detalhe: para mulheres na pós-menopausa e homens a partir dos 50 que já tiveram fratura na vida adulta ou que apresentem fatores de risco ligados à doença, esse exame já deve ser solicitado.

Os fatores de risco incluem hipoglicemias frequentes, mais de dez anos de diagnóstico, hemoglobina glicada persistentemente acima de 8%, uso de insulina, sulfonilureias ou pioglitazona, complicações nos nervos, olhos ou rins, quedas frequentes e uso de corticoides. Com resultado normal, o exame costuma ser repetido a cada dois ou três anos.

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Há um detalhe importante. Como o osso de quem tem diabetes é mais frágil do que o exame sugere, a diretriz admite considerar tratamento quando o T-score, a nota da densitometria, fica entre -2,0 e -2,5 na presença de outros fatores de risco — antes, portanto, do limite clássico da osteoporose, que é menos do que -2,5.

O exame que pouco se pede

Na prática, a densitometria ainda é pouco lembrada nas consultas de diabetes. Muitos médicos se concentram na glicemia e esquecem que o mesmo açúcar que lesa artérias e nervos também fragiliza o esqueleto. Não solicitar o exame de rotina, nos pacientes que preenchem os critérios, é um equívoco frequente, e evitável.

A densitometria é rápida, indolor, usa dose mínima de radiação e está disponível no SUS e na rede privada. Deixar de pedi-la é perder a chance de agir antes da fratura. E a fratura de quadril, num idoso, não é um detalhe: costuma significar internação, perda de autonomia e aumento importante do risco de morte no ano seguinte.

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Há tratamento, no SUS e nos planos de saúde

A boa notícia é que existem remédios eficazes para a osteoporose. O alendronato, comprimido semanal da família dos bisfosfonatos, é a porta de entrada mais comum e pode ser retirado de graça na Farmácia Popular. O protocolo nacional do SUS também prevê outras opções, como o ácido zoledrônico, aplicado na veia uma vez por ano.

Para os casos graves, em que surgem fraturas mesmo durante o tratamento, o SUS fornece o romosozumabe, um anticorpo que estimula a formação de osso novo e freia sua destruição, hoje indicado para mulheres na pós-menopausa. Nessa mesma situação, o medicamento tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

O denosumabe, injeção aplicada a cada seis meses, é outra arma eficaz e pode ser útil, por exemplo, em pacientes com função renal reduzida, algo comum no diabetes. Ele não faz parte da lista do SUS, e o acesso pelos convênios depende de critérios específicos, o que vale discutir com o médico. Uma vez iniciado, não deve ser interrompido por conta própria, já que a suspensão abrupta pode aumentar o risco de fraturas na coluna.

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A pergunta que falta para o médico

Cuidar do diabetes sempre foi um exercício de antecipação: proteger o coração antes do infarto, o rim antes da diálise, o pé antes da amputação. O osso merece entrar nessa lista. Se você tem diabetes, leve uma pergunta simples para a próxima consulta: como estão os meus ossos?

Porque, no diabetes, a fratura raramente é obra do acaso. Quase sempre é um aviso que chegou tarde demais.