Quer melhorar a sua vida sexual? Conheça quatro dicas

Segundo especialistas, o sexo não está apenas relacionado ao prazer, ele também pode trazer bem-estar e melhorar a saúde. Diversos estudos mostram que uma boa relação sexual melhora o humor, reduz os níveis de stress, aumenta a imunidade e ajuda na queima de calorias.

Por causa da rotina corrida, muitos casais não conseguem fazer sexo com tanta frequência, mas pesquisas mostram que a qualidade é muito mais importante para a manutenção de uma vida sexual satisfatória. Ou seja, a quantidade é menos relevante. Confira abaixo quatro dicas para melhorar a qualidade do sexo, elencadas pelo site especializado Medical Xpress.

1. Comunicação

Qualquer especialista em sexo vai dizer que a comunicação é imprescindível para ter uma boa relação sexual. É na conversa aberta, sem vergonhas e medos, que o casal vai discutir as necessidades e entender os desejos do outro. Como você pode proporcionar prazer se não sabe do que o seu parceiro (a) gosta? Não tenha receio de perguntar o que excita o outro e informá-lo do que te excita. Também não esconda suas fantasias sexuais, por mais bobas que pareçam.

2. Fora da cama

O sexo acontece no quarto (na maioria das vezes), mas é fora dele que o casal trabalha a intimidade. É importante cuidar dos aspectos não sexuais do relacionamento para aumentar a satisfação conjugal. Tire um tempo para conversar sobre questões individuais (que não envolvam o sexo) para fortalecer a conexão entre vocês. Lembre-se do começo da relação quando os dois estavam ávidos por aprender mais sobre o outro.

3. Prepare o clima

O sexo muitas vezes é a consequência de um momento romântico. Então, reserve um tempo para vocês saírem juntos, jantarem, irem ao cinema, ao parque, ao museu – sem a presença das crianças (ou do cachorro). Até mesmo em casa é possível ter um ambiente romântico, cozinhando juntos, por exemplo. O importante é se preocupar menos com a espontaneidade do sexo e focar mais no romance.

4. Cuide da ambientação

Quando o sexo cai na rotina, fica mais difícil se sentir disposto a fazê-lo. Portanto, tente mudar o cenário, vá para a sala, cozinha, banheiro, piscina. Se sua preferência for realmente o quarto, trabalhe a iluminação, uma meia luz, talvez velas e uma música sensual, por exemplo, podem tirar o casal da mesmice e fazer milagres pela vida sexual.