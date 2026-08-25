Sentinela virtual vigia o colesterol e pode ajudar a evitar um novo infarto

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Um estudo brasileiro, publicado na JAMA Cardiology, testou uma plataforma digital para reduzir o colesterol LDL em pacientes que já sofreram infarto ou AVC. A estratégia digital melhorou os níveis médios de colesterol e dobrou a porcentagem de pacientes que atingiram a meta rigorosa, mas a maioria ainda não alcançou o ideal.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Sobreviver a um infarto ou a um AVC costuma ser sentido como uma vitória. Mas o risco raramente desaparece com a alta hospitalar: o colesterol LDL, o “colesterol ruim”, segue rondando as artérias como um inimigo que não desarma.

Manter esse colesterol em níveis baixos é uma das formas mais eficazes de evitar um segundo evento cardiovascular — e é exatamente aí que reside o desafio brasileiro.

Um estudo conduzido inteiramente no país, liderado pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com a farmacêutica Novartis e a healthtech epHealth, acaba de ser publicado na JAMA Cardiology, uma das revistas mais respeitadas do mundo em cardiologia. O trabalho, batizado de SAPPHIRE-LDL, testou se uma estratégia digital de acompanhamento consegue reduzir essa lacuna — e mostrou que sim, ainda que de forma parcial.

A equipe recrutou 1. 465 pacientes adultos que já haviam sofrido infarto, AVC ou outro evento decorrente de entupimento arterial, atendidos tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto pela rede privada, em 28 centros de diferentes regiões do país.

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Não foram os pacientes, e sim os próprios centros de saúde, sorteados para dois grupos: metade seguiu o cuidado convencional, e a outra passou a contar com uma plataforma digital que integrava lembretes de exames, alertas automáticos para os médicos, conteúdo educativo para os pacientes e aparelhos capazes de medir o colesterol na hora da consulta. O acompanhamento durou seis meses.

Ao final do período, o grupo que usou a estratégia digital apresentou colesterol LDL médio mais baixo que o grupo convencional. A proporção de pacientes que atingiu a meta mais rigorosa para quem já teve um evento cardiovascular — menos de 50 mg/dL — quase dobrou: 23,5% no grupo digital contra 13,4% no grupo de cuidado habitual, o equivalente a 86% mais chances de alcançar esse alvo.

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A prescrição de combinações mais potentes de medicamentos para baixar o colesterol também cresceu entre os pacientes acompanhados pela plataforma.

Mas o próprio estudo modera o entusiasmo: mesmo no grupo digital, a maioria dos pacientes não chegou à meta ideal, e a diferença entre os grupos não foi suficiente para reduzir, de forma estatisticamente comprovada, o número de infartos, AVCs ou mortes registrados nos seis meses de acompanhamento. Ou seja, a plataforma melhorou um marcador de risco — o colesterol —, mas ainda não há prova de que isso já se traduza em menos eventos graves, o que exigiria um acompanhamento mais longo e um número maior de pacientes.

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O diferencial da plataforma foi reunir exames feitos na hora, algoritmos de apoio à decisão médica e lembretes automáticos em um único sistema, facilitando o cumprimento de orientações que, na rotina de um consultório lotado, costumam se perder.

Para o cardiologista Raul Santos, coautor do estudo, “tecnologia, sozinha, não basta”: será preciso ampliar o acesso a terapias mais potentes, como os inibidores de PCSK9, já disponíveis mas ainda pouco usados na prática clínica brasileira.

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O SAPPHIRE-LDL reforça um retrato já conhecido dos cardiologistas: mesmo em centros com acompanhamento especializado, boa parte de quem já sofreu um evento cardiovascular segue vulnerável a um novo susto. A pesquisa mostra que ferramentas digitais podem ajudar a fechar essa lacuna — mas, sozinhas, ainda não a eliminam completamente.