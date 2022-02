Saúde decide não recomendar quarta dose de vacina contra Covid-19

Mais um capítulo na briga entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo. Nesta sexta-feira, 11, o órgão federal decidiu não recomendar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população em geral sob o argumento de que não há evidência científica da necessidade da dose extra.

A posição vem dois dias depois de o governador de São Paulo, Joao Doria, ter anunciado que o estado irá oferecê-la e foi anunciada horas após o coordenador-executivo do Centro de Contingência de Coronavírus de São Paulo, João Gabbardo, informar que a vacinação com a quarta dose será iniciada em território paulista no dia 4 de abril. A princípio, entrarão nesta etapa de imunização pessoas com mais de sessenta anos ou aqueles que tomaram a terceira dose há mais de quatro meses.

Na semana passada, o Ministério da Saúde informou que devem receber a quarta dose pessoas com mais de doze anos que estejam imunossuprimidas. Incluem-se na categoria transplantados e pacientes com câncer que estão fazendo quimioterapia. O governador João Doria, porém, disse que São Paulo adotará o esquema vacinal com quatro doses mesmo sem o aval do Ministério da Saúde.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil.