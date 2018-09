Sarampo e pólio: apenas seis estados atingiram a meta de vacinação

Seis estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinação contra pólio e sarampo — ou seja, com pelo menos 95% de cobertura. São eles: Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Amapá e Sergipe. No total, cerca de 9,5 milhões crianças (com idade de um aos cinco anos incompletos) tomaram a vacina. A média nacional de vacinação está em 85%.

Até sábado, foram aplicadas mais de 19 milhões de doses das duas vacinas (cerca de 9,5 milhões de cada).

Apesar da campanha ter sido encerrada no dia 31 de agosto, o Ministério da Saúde orientou a estados e municípios que ficaram abaixo da meta, abrirem os postos de saúde no sábado. A expectativa é que, com a mobilização, a vacina seja aplicada em 1,6 milhões de crianças que ainda não estão protegidas contra as duas doenças.

A campanha deste ano é indiscriminada, por isso, todas as crianças nessa faixa etária devem se vacinar, independente da situação vacinal.

“A mobilização deve ser de todos nós, gestores, pais, responsáveis, profissionais de saúde. Temos que continuar somando esforços porque a vacinação é a forma mais eficaz de impedir que doenças já eliminadas retornem ao Brasil”, disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.