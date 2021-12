São Paulo tem transmissão comunitária da ômicron, diz prefeito

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a cidade de São Paulo já registra transmissão comunitária da ômicron, nova variante do coronavírus. “É transmissão comunitária numa situação de confirmação de sete pessoas que não tiveram nenhuma situação de chegar de viagem do exterior”, disse Nunes, durante evento no fim da tarde de quarta-feira 15, para a entrega de moradias populares na região do M’Boi Mirim. “Portanto, tecnicamente hoje é possível falar que a prefeitura trata o caso como transmissão comunitária”, acrescentou.

Na quarta-feira, 15, a Secretaria Municipal da Saúde já havia confirmado mais sete casos de infectados com a nova variante. De acordo com a pasta, essas pessoas tiveram contato com um idoso de 67 anos infectado sem histórico de viagem ao exterior.

“Todos estão assintomáticos, o que nos faz entender, e ainda não está concluído, que é uma variante de transmissibilidade grande, porém, que não tem efeitos de saúde como a gente viu em variantes anteriores”, afirmou o prefeito que disse ainda que, no momento, a secretaria monitora mais 300 pessoas que estiveram em uma festa na qual também estava o idoso. Em nota na quarta, porém, a pasta havia informado que 90 pessoas estavam sob investigação.

No total, já são dez pessoas com infecção confirmada pela ômicron na cidade. Com os sete novos casos da capital, o estado passa a ter, até o momento, 13 infectados pela nova variante.