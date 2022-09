São Paulo retira obrigatoriedade de máscara no transporte público

A partir desta sexta-feira, 9, o uso de máscaras no transporte público não será mais obrigatório no estado de São Paulo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 8, em nota conjunta do governo do estado e da Prefeitura, que levaram em consideração o cenário epidemiológico atual de Covid-19, favorável à flexibilização, com queda superior a 90% nos índices de hospitalização e mortes em relação ao início do ano. A obrigatoriedade continua valendo para unidades de saúde e hospitais.

A recomendação foi dada pelo Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo (SCPDS), o antigo Comitê Científico, que, agora, sugere que a proteção facial seja utilizada pela população nos ônibus, trens e metrô. A orientação é válida principalmente para grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas imunossuprimidas.

“O estado de São Paulo conseguiu um índice de cobertura fantástico na campanha de vacinação contra o novo coronavírus e protegeu sua população, principalmente contra casos graves da doença. Como consequência, as internações e óbitos despencaram. Isso nos dá a segurança necessária para a flexibilização do uso de máscaras neste momento, mas seguiremos atentos, monitorando os dados epidemiológicos de forma constante”, afirmou, em nota, o infectologista David Uip, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo.

Segundo a gestão estadual, o número total de pacientes com Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) caiu de 4.091, em 3 de fevereiro, para os atuais 363. A média móvel de mortes passou de 288, em 9 de fevereiro, para 27.