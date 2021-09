Ritmo de vacinação no Brasil bate recorde em agosto

No mês de agosto, foram aplicadas 50,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A atual logística brasileira permite que 1.623.097 de brasileiros recebam agulhadas por dia, de acordo com levantamento de VEJA baseado em dados do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e do Coronavírus Brasil. Essa é a maior média mensal registrada até o momento e representa um aumento de 19% em comparação com o ritmo de vacinação registrado em julho.

Em agosto, a administração diária de doses variou entre 564.769 e 2.944.390 doses, este último é o recorde de aplicações até o momento, alcançado no dia 17, quando o país completou sete meses desde o início da campanha de imunização.

Recentemente, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos na taxa de pessoas vacinadas com ao menos uma dose. Até esta terça-feira, 31, mais de 64% dos brasileiros receberam ao menos uma dose da vacina, contra 61,7%nos EUA. Entretanto, o país ainda tem que avançar muito para alcançá-los no índice de pessoas totalmente imunizadas. Enquanto 52,4% da população americana já completou o esquema de imunização, apenas 29,5% dos brasileiros já receberam duas doses das vacinas da Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ou CoronaVac ou a dose únina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

Completar o esquema de imunização é importante para proteger contra a variante delta, que começa a se espalhar pelo país. Estudos recentes mostraram que duas doses das vacinas da Pfizer-BioNTech e de Oxford-AstraZeneca oferecem alta proteção contra casos sintomáticos da doença – acima de 70%. Por outro lado, o índice é extremamente baixo com a imunização parcial. Para acelerar a conclusão do esquema vacinal e aumentar o número de pessoas imunizadas, o Ministério da Saúde anunciou, recentemente, a redução do período entre as doses dessas vacinas, de 12 para oito semanas. A alteração passará a valer na segunda quinzena de setembro.

Em junho, após meses de lentidão, a campanha de vacinação finalmente engatou no Brasil e o ritmo da vacinação não caiu mais. O Ministério da Saúde prevê imunizar todos os adultos com ao menos uma dose até o dia 15 de setembro e, após esse período, terá início a aplicação da dose de reforço em idosos a partir de 70 anos de idade e imunodeprimidos.

