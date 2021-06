Ritmo de vacinação em junho é 60% maior que o de maio

A campanha de vacinação contra a Covid-19 ganhou velocidade no Brasil no último mês e aumentou 59,8% em junho, em comparação com o mês anterior, segundo levantamento realizado por VEJA com base em dados do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Coronavírus Brasil. Entre 1 e 24 de maio foram contabilizadas 15.773.213 agulhadas, o que corresponde a uma média de 657.217,2 doses por dia. No mesmo período deste mês foram 25.212.327 injeções ou cerca de 1.050.513,62 vacinas administradas diariamente.

Diante disso, antes de acabar, junho já se tornou o mês com o maior número de doses aplicadas. Até então, abril havia sido o mês em que mais vacinas haviam sido administradas, com cerca de 24,8 milhões de doses até o dia 31.

Os números de junho mostram que o país conseguiu se recuperar após uma redução significativa do ritmo da campanha de vacinação no mês de maio, quando houve atraso e interrupção na produção e entrega de doses. De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, em junho, a quantidade de vacinas previstas para junho já era 28,3% maior que as de maio. Além disso, uma quantidade significativa de imunizantes só foi enviada pelos fabricantes ao Ministério da Saúde nos últimos dias do mês, o que significa que essas vacinas só puderam ser aplicadas no mês de junho.

A maior quantidade de doses disponíveis permitiu expandir a campanha de vacinação para a população em geral, além dos grupos prioritários, e aumentar a quantidade de doses aplicadas diariamente. Por outro lado, isso também gerou um revés, já que a demanda por vacinas se mostrou maior do que a quantidade de doses disponíveis, o que fez com que muitos municípios suspendessem a aplicação da primeira dose de forma temporária. Especialistas ouvidos por VEJA temem que essa falta de doses possa impactar a confiança da população na campanha de vacinação.

Nesta sexta-feira, 25, o Brasil alcançou 69,7 milhões de pessoas vacinadas, das quais 25,3 milhões já receberam a segunda dose e completaram o esquema de imunização. Em números relativos, 33,2% da população está parcialmente imunizada com uma dose e 12% já completaram o esquema de vacinação com duas doses.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: