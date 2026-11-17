A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro já confirmou 404 casos de mpox no estado. Pouco menos de uma semana após a confirmação da primeira morte por contração do vírus em 2026, a secretaria passou a atualizar diariamente as informações referentes à contaminação.

Mais de dois terços dos casos se concentram na capital, onde a taxa de incidência é de 4 a cada 100 mil habitantes. As outras ocorrências confirmadas estão diluídas entre outros municípios, como Nova Iguaçu, São Gonçalo e Niterói.

Presentes em mais de 90% dos casos confirmados, os sintomas mais frequentes são lesões na pele parecidas com bolhas ou erupções, inclusive na área genital. Febre, dor de cabeça e cansaço também podem aparecer. Em caso de suspeita, a recomendação do Ministério da Saúde é evitar contato com outras pessoas e procurar uma unidade de saúde.

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Além dos casos confirmados, há 341 notificações que ainda estão sendo investigadas. Até o momento, 48% das suspeitas analisadas foram confirmadas. A rede municipal de saúde está aplicando a vacina em maiores de 18 anos que vivem com HIV/Aids (com contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³), conforme a orientação do Ministério da Saúde. O órgão enviou duas mil doses de imunizante ao estado.

Mpox

A mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus pertencente à mesma família do vírus da varíola humana. A contaminação pode se dar de pessoa para pessoa, principalmente através do contato físico, da troca de fluidos corporais ou do contato direto com lesões na pele. A principal forma de prevenir a contaminação é evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Conheça as orientações do Ministério da Saúde:

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;

Lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente;

Limpar e desinfetar superfícies e objetos de uso frequente;

Cumprir o período de isolamento recomendado até o fim da fase de transmissão da doença.