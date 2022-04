República Democrática do Congo confirma novo caso de ebola

Autoridades de saúde da República Democrática do Congo confirmaram um novo caso de ebola no país. Medidas sanitárias de contenção estão sendo implementadas para impedir a disseminação do vírus apenas quatro meses após a última epidemia na região ter chegado ao fim. “O tempo não está do nosso lado”, afirmou Matshidiso Moeti, diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África. “A doença teve um avanço de duas semanas e agora estamos tentando recuperar o atraso”, disse.

A vítima é um homem de 31 anos que começou a apresentar sintomas no dia 5 de abril, mas demorou mais de uma semana para buscar tratamento, segundo informações da OMS. Ele foi admitido em um centro para tratamento de ebola no dia 21 de abril e morreu poucas horas depois. Agora, 74 contatos do paciente estão sendo rastreados.

O caso foi identificado em Mbandaka, capital da província de Équateur, às margens do Rio Congo. Com 1,2 milhão de habitantes, a cidade está no meio de uma importante rota de viagem, com conexões por terra, rio e ar à capital, Kinshasa, e tem alta densidade populacional. A região já sofreu com outros surtos do vírus, em 2018 e 2020.

A República Democrática do Congo teve outros 13 surtos de ebola, incluindo um entre 2018 e 2020 que matou cerca de 2.300 pessoas, a segunda maior mortalidade causada pela febre hemorrágica. O surto mais recente matou 11 pessoas entre outubro e dezembro do ano passado.

O governo local já anunciou que vai começar uma nova campanha de vacinação nos próximos dias. Um imunizante fabricado pela farmacêutica Merck recebeu autorização de órgãos regulatórios em 2019 e tem sido usado para ajudar a conter o contágio na região.

Com informações da agência Reuters