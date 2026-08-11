Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

Remédio que pode salvar os rins é aprovado para doença do coração

Finerenona se torna base do tratamento contra doença silenciosa, subdiagnosticada e mortal

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h25
Coração e menopausa
Proteção renal e cardíaca: duplo efeito de medicação (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Remédio que pode salvar os rins é aprovado para doença do coração Priorizar nos meus resultados Google

Imagine um coração que ainda bombeia o sangue com a força normal, mas que perdeu a elasticidade para relaxar entre uma batida e outra — como um balão que enrijeceu e já não se estica direito para receber o ar. É essa a lógica por trás da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a ICFEp: o músculo cardíaco não “falha” no sentido clássico, mas fica rígido demais para se encher de sangue de forma eficiente.

O resultado é que o sangue represa nos pulmões e no corpo, causando falta de ar, inchaço nas pernas e um cansaço desproporcional mesmo em esforços simples, como subir um lance de escada.

Nas últimas duas décadas, a proporção de pacientes com essa forma de insuficiência cardíaca subiu de 38% para 54% do total de casos, tendência que deve continuar por causa do envelhecimento da população e do aumento de hipertensão, obesidade e diabetes.

Siga

A obesidade, em especial, não é apenas mais um fator de risco cardiovascular tradicional: estudos identificaram uma relação independente e forte entre o excesso de peso e o desenvolvimento dessa forma de insuficiência cardíaca, diferente do que ocorre com as doenças ateroscleróticas – aquelas que entopem as artérias do coração, por exemplo.

Continua após a publicidade

A gordura visceral e a que se acumula ao redor do próprio coração parecem inflamar e enrijecer o músculo cardíaco por vias próprias — o que ajuda a explicar por que a doença cresce junto com as curvas globais de obesidade.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Continua após a publicidade

Mal grave que age na surdina

Diferente de um infarto, que aparece de forma abrupta, a ICFEp não tem um exame único que feche o diagnóstico. O diagnóstico depende da combinação de biomarcadores como BNP e NT-proBNP dosados no sangue, de exames de imagem do coração e da avaliação das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo — e os sintomas (cansaço, inchaço, falta de ar) são facilmente confundidos com sedentarismo, envelhecimento normal ou obesidade mal controlada. Isso faz com que muitos pacientes só sejam identificados anos depois de a doença começar, quando já perderam qualidade de vida e capacidade funcional.

Por muito tempo, a ICFEp foi tratada como uma versão mais leve da insuficiência cardíaca. Não é. A mortalidade e as internações associadas a ela são comparáveis às da forma clássica, em que o coração perde força de bombeamento — só que, até recentemente, quase nenhum tratamento comprovadamente eficaz existia para essa população, porque diversos ensaios clínicos com remédios já consagrados na cardiologia simplesmente falharam nesse subgrupo de pacientes.

A medicação aprovada

Foi nesse cenário que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação da finerenona, da farmacêutica Bayer, para pacientes com insuficiência cardíaca cuja fração de ejeção do ventrículo esquerdo é igual ou superior a 40% — faixa que engloba tanto a forma preservada quanto a levemente reduzida.

Continua após a publicidade

O remédio já era aprovado desde 2023 para doença renal crônica associada ao diabetes tipo 2. E agora ganha uma segunda frente de atuação, unindo proteção renal e cardíaca.

A decisão se baseou no estudo de fase 3 FINEARTS-HF, com 6 mil pacientes com e sem diabetes, e no mecanismo de ação do medicamento: a finerenonabloqueia o receptor da aldosterona, hormônio que, em excesso, provoca inflamação, fibrose e rigidez tanto no coração quanto nos rins.

Continua após a publicidade

O estudo mostrou uma redução relativa de 16% no risco combinado de morte cardiovascular e piora da insuficiência cardíaca (internações e visitas de urgência). Em termos absolutos, isso significou passar de cerca de 24% de eventos no grupo placebo (sem a intervenção real) para 21% no grupo tratado — ou seja, é preciso tratar por volta de 31 pacientes para evitar um evento a mais. Nesse caso, o benefício veio, sobretudo, da redução de internações. O que já é algo a comemorar.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Cardiologia
doenças cardíacas
Medicamentos
Na Veia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).