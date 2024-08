Remédio para obesidade reduz em 94% o risco de desenvolver diabetes 2

Um longo estudo com a tirzepatida, princípio ativo do medicamento para obesidade Mounjaro, demonstrou que a droga tem capacidade de reduzir em 94% o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em pacientes com pré-diabetes que vivem com obesidade ou sobrepeso. Os dados preliminares do ensaio, que durou 176 semanas, foram apresentados pela farmacêutica Eli Lilly.

O estudo foi realizado com 1.032 adultos que foram divididos em um grupo que recebeu as doses semanais do remédio e os voluntários que receberam placebo. Além da diminuição do risco de diabetes, os participantes tratados com 15 mg de tirzepatida perderam, em média, 22,9% do peso corporal. O outro grupo teve emagrecimento de 2,1%.

“A obesidade é uma doença crônica que coloca quase 900 milhões de adultos em todo o mundo em risco aumentado de outras complicações, como diabetes tipo 2”, disse, em comunicado, Jeff Emmick, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Lilly. “Esses dados reforçam os potenciais benefícios clínicos da terapia a longo prazo para pessoas que vivem com obesidade e pré-diabetes.”

Diretor médico da farmacêutica no Brasil, Luiz Magno, destaca que um em cada quatro adultos do país já vive com obesidade e mais de 15 milhões de brasileiros têm diagnóstico de diabetes. Projeções indicam que a doença pode afetar mais de 1,3 milhão de pessoas no mundo até 2050.

“Esse estudo nos deixa ainda mais otimistas com o potencial da tirzepatida, uma vez que nos mostra os resultados sem precedentes da molécula na redução dos níveis de açúcar no sangue e na redução de peso dessas pacientes, fatores determinantes para o sucesso no tratamento de uma doença que acomete tantas pessoas.”

Acompanhamento pós-tratamento

Tanto a obesidade quanto a diabetes são doenças crônicas que necessitam não só de tratamento, mas de acompanhamento. Ao fim dos três anos de estudo, os voluntários continuaram sendo monitorados por 17 semanas para avaliação dos impactos em um período sem o medicamento.

Os pesquisadores constataram o reganho de peso e houve progressão para diabetes tipo 2. Mesmo assim, o índice da diminuição de risco para evolução para a doença ainda foi de 88% em relação ao placebo.

Ao longo das 193 semanas, incluindo as semanas sem o tratamento, o medicamento demonstrou segurança e tolerabilidade. Os principais eventos adversos foram diarreia, náusea, constipação e vômito.

O que é a tirzepatida?

O remédio faz parte de uma nova geração de medicamentos para o tratamento de diabetes tipo 2 que atuam em receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, responsáveis pela sensação de saciedade, e demonstraram potencial para levar à perda de peso em pacientes obesos. As drogas agem ainda no metabolismo da glicose e no controle energético no corpo. No caso da tirzepatida, a ação ocorre nos receptores dos hormônios GLP-1 e GIP.

Aprovado no Brasil em setembro do ano passado como Mounjaro, o remédio é indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2.

Veja como o medicamento funciona