O aumento de casos graves de Covid-19 em cinco estados e no Distrito Federal acendeu um alerta para a circulação do vírus no Brasil. Diante desse cenário, a infectologista Rosana Richtmann recomenda que pessoas dos grupos prioritários verifiquem a data da última dose da vacina e procurem a rede pública de saúde caso não tenham recebido o reforço nos últimos seis meses. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, a médica explicou que o coronavírus continua circulando e que novas variantes podem apresentar maior capacidade de transmissão. O aumento de casos, segundo ela, também se reflete nas hospitalizações, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Quem precisa tomar uma nova dose?

Segundo Rosana, a vacinação contra a Covid-19 atualmente é direcionada aos grupos prioritários, entre eles pessoas com mais de 60 anos, pacientes em tratamento contra o câncer ou submetidos a terapias que comprometem a resposta imunológica, gestantes e crianças.

A infectologista destacou a importância de manter a imunização infantil em dia, especialmente porque os bebês ainda não tiveram contato anterior com o vírus nem receberam a vacina. A orientação é que as crianças comecem a vacinação a partir dos seis meses de idade.

A médica também explicou que, para saber se é necessário tomar uma nova dose, o mais importante não é a quantidade de vacinas recebidas ao longo da pandemia, mas o intervalo desde a última aplicação.

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“O que mais interessa para nós nesse momento é há quanto tempo foi a sua última dose, e não quantas doses você tomou nesse período”, afirmou. Para quem pertence aos grupos prioritários, a recomendação é verificar a carteira de vacinação e procurar um serviço de saúde caso não tenha recebido uma dose nos últimos seis meses.

Por que os casos graves voltaram a aumentar?

Rosana explicou que o coronavírus nunca deixou de circular e que suas características genéticas podem mudar periodicamente, favorecendo o surgimento de variantes com maior capacidade de transmissão.

Com mais pessoas infectadas, cresce também a possibilidade de quadros graves entre indivíduos vulneráveis, como idosos e pacientes com doenças preexistentes ou submetidos a tratamentos imunossupressores.

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A infectologista ressaltou, porém, que o cenário atual não deve ser confundido com o período mais crítico da pandemia. O alerta da Fiocruz diz respeito ao aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que podem exigir internação hospitalar e cuidados como suporte de oxigênio.

“Sem pânico nenhum”, ponderou. Segundo ela, o aumento da circulação do vírus exige atenção e prevenção, mas não significa que o país esteja diante de uma situação semelhante à registrada em 2020.

Como identificar a Covid e quando fazer o teste?

Outro ponto destacado pela médica é a dificuldade de diferenciar a Covid de outras infecções respiratórias apenas pelos sintomas. Dor de garganta, rouquidão, mal-estar e febre podem aparecer em diferentes doenças, o que torna o diagnóstico importante.

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Para pessoas pertencentes aos grupos de risco, a recomendação é procurar avaliação e realizar o teste quando houver sintomas. Rosana lembrou que a identificação precoce da infecção permite iniciar o tratamento adequado quando indicado, reduzindo o risco de evolução para quadros graves.

A infectologista também orientou que pessoas saudáveis que convivem com idosos ou indivíduos vulneráveis tenham atenção redobrada. Nesses casos, a testagem, o uso de máscaras e a redução do contato direto podem ajudar a proteger quem tem maior risco de complicações.

“É importante você também se testar, fazer o diagnóstico para ter todas as medidas de isolamento no sentido de proteção com máscara”, afirmou.

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A mensagem central da especialista é que a Covid-19 continua exigindo cuidados, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Manter a vacinação atualizada, reconhecer os sintomas e evitar a transmissão para pessoas de maior risco seguem sendo medidas importantes de prevenção.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.