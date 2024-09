Queimadas: Ministério da Saúde recomenda distribuição de água e pontos de nebulização

Diante das queimadas que afetam 60% do território brasileiro, a ministra da Saúde Nísia Trindade anunciou em coletiva nesta quarta-feira, 11, as novas recomendações da pasta para evitar impactos para a saúde da população desencadeados pela fumaça e fuligem, como problemas cardiovasculares e respiratórios. Para locais mais afetados, a orientação é de fazer a distribuição de água e montar pontos de hidratação e nebulização, inclusive em tendas, como as utilizadas durante o pico da epidemia de dengue.

Segundo Nísia, o país enfrenta duas situações ligadas à crise climática — e também ações criminosas — que impactam a saúde da população: a seca e as queimadas. No caso dos incêndios, a exposição às partículas pode ser perigosa para pessoas que vivem em regiões próximas aos focos, principalmente as populações mais vulneráveis, como crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas.

Foi demonstrada ainda preocupação com quem está atuando na linha de frente contra as chamas. “Sabemos que há efeitos sensíveis em curto e longo prazo. Há um aumento do risco de problemas cardiovasculares e respiratórios, os mais agudos neste processo, e, em locais perto das queimadas, o risco de intoxicação pela fumaça. Por isso, também vamos fazer monitoramento da saúde dos brigadistas florestais.”

Distribuição de água e pontos de nebulização

Para os estados e municípios mais atingidos, a ministra disse que a recomendação é reforçar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que costumam receber as pessoas com sintomas relacionados à exposição à fumaça — como desconforto respiratório, náuseas e vômitos –, além de dar suporte para hidratação.

“Nas áreas atingidas por fumaça, com o comprometimento da qualidade do ar, como vimos em São Paulo, que aparece com a pior qualidade do ar durante três dias, as orientações aos gestores de saúde são monitorar a qualidade do ar, umidade e temperatura, ter pontos de distribuição de água e oferta adequada de pontos de hidratação e nebulização, como as tendas que tivemos experiência durante a epidemia de dengue.”

As tendas para hidratação com soro e inalação, no entanto, podem entrar em atividade caso ocorra o agravamento da situação. De acordo com Adriano Massuda, secretário de Atenção Especializada do ministério, a primeira etapa será de orientação aos estados e municípios com visitas da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). As tendas viriam em um segundo nível e o plano prevê medidas para situações extremas. “Em um eventual colapso da rede, podemos ter a utilização de estruturas maiores, com hospitais de campanha.”

Na capital paulista, a prefeitura anunciou nesta tarde a criação de um comitê de crise e que vai liberar uma verba extraordinária de R$ 5 milhões para reforçar o atendimento nas dez tendas da Operação Altas Temperaturas.

Disse ainda que vai aumentar os estoques de soro fisiológico em unidades de saúde e que vai fazer a “compra de umidificadores de ar para as escolas localizadas em bairros com menor índice de umidade do ar. Serão providenciados aparelhos para as regiões da Freguesia do Ó, Brasilândia, Casa Verde, Cachoeirinha, Vila Medeiros, São Lucas, Sapopemba, São Rafael, M’Boi Mirim e Jardim Ângela”.

Náuseas e vômitos são principais sintomas

A exposição à fumaça pode causar reações alérgicas, irritações nos olhos, enjoo e mal-estar. A avaliação dos sintomas mais relatados diante do espalhamento das queimadas e das regiões impactadas pela seca mostrou que náuseas e vômitos são as principais queixas e o que tem feito a população a buscar atendimento médico.

“Em Goiás, houve um aumento de 46% de queixas de náuseas. No Mato Grosso, foi de 58%, e o número dobrou no Distrito Federal. Em Tocantins, o aumento foi de 190%”, disse Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde.

Veja as recomendações para se proteger da fumaça

Aumentar a ingestão de água e líquidos ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas

Reduzir ao máximo o tempo de exposição, recomendando-se que se permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar

As portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas para reduzir a penetração da poluição externa

Evitar atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, e entre 12h e 16h, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas

Uso de máscaras do tipo “cirúrgica”, pano, lenços ou bandanas podem reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximas à fonte de emissão (focos de queimadas) e, portanto, melhoram o desconforto das vias aéreas superiores

As máscaras de modelos respiradores tipo N95, PFF2 ou P100 são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população

Crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 60 anos e gestantes devem redobrar a atenção para as recomendações descritas acima para a população em geral. Além disso, devem estar atentas a sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde e buscar atendimento médico o mais rapidamente possível

Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, imunológicos, entre outros, devem:

Buscar atendimento médico para atualizar seu plano de tratamento

Manter medicamentos e itens prescritos pelo profissional médico disponíveis para o caso de crises agudas

Buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas de crises

Avaliar a necessidade e segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas

Fonte: Ministério da Saúde