Lula quer recrutas do Exército combatendo incêndios florestais no país

Segundo o petista, o assunto já foi tratado com o comandante do Exército, general Tomás Paiva.

“Conversei com o meu comandante do Exército. Quem sabe a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir para que a gente formasse na defesa civil, para que eles tivessem preparados para desastres climáticos”, disse o petista.

“São 70.000 jovens por ano que a gente pode preparar e tornar profissionais de combate à questão climática. De defesa do planeta, da floresta, da água, da vida humana. A gente pode fazer isso, porque vamos precisar”, disse Lula.

O governo está sob pressão por causa da falta de articulação da máquina federal em lidar com o avanço do fogo no país. Nesta terça, o ministro Flávio Dino mandou o governo contratar mais bombeiros para atuarem no combate às linhas de fogo.