Faz tempo que a ciência comprovou que o hábito de fumar é extremamente danoso à saúde. Fumantes têm maior risco de desenvolver câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e respiratórias, além de muitos outros problemas. Embora o índice de fumantes no Brasil tenha caído nas últimas décadas, estima-se que 21 milhões de brasileiros ainda não abandonaram o vício.

No programa VEJA Saúde, a repórter Natalia Cuminale entrevista a cardiologista Jaqueline Scholz Issa, do Instituto do Coração de São Paulo, sobre o tema. Ela explica porque é tão difícil parar sem ajuda e afirma que as pessoas devem procurar orientação médica para largar o cigarro.

No podcast desta semana, o bate-papo dedicado ao Dia Mundial Sem Tabaco traz fala de Jaqueline sobre hábitos que podem ajudar no processo e aponta também os riscos relacionados aos cigarros eletrônicos. Ouça: