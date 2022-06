Primeiro medicamento de prevenção à Covid-19 chega ao Brasil

O medicamento Evusheld, de prevenção contra a Covid-19, será oferecido no Brasil por meio dos hospitais da Rede D’Or. A empresa fechou um contrato de compra do fármaco produzido pela Astrazeneca, que se mostrou eficaz na prevenção de todas as variantes da doença, inclusive a ômicron. As unidades da linha Star serão as primeiras a oferecer a opção do uso do medicamento.

“Pela primeira vez no Brasil, temos acesso a uma medicação que tem, de fato, efetividade na prevenção da Covid-19”, diz Esper Kallas, diz o infectologista e diretor da área de Laboratório da Rede D’Or. “Será uma poderosa arma no enfrentamento da doença, principalmente em imunodeficientes graves, que tem maior dificuldade em se beneficiar das vacinas”.

O Evusheld é recomendado aos pacientes que, por alguma razão, não podem se vacinar ou que possuem algum tipo de condição que inibe o efeito da vacina como os que passaram por transplante de órgão ou lidam com tratamento oncológico. “A vacina continua sendo a principal ferramenta no combate à Covid. O Evusheld é mais um escudo para aqueles que são mais suscetíveis ao coronavírus”, afirma Bárbara Furtado, gerente médica da AstraZeneca. Ela explica que o medicamento é de aplicação única e longa duração. “Os estudos mostraram que o efeito dura por pelo menos seis meses”.

Aprovado em fevereiro, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de forma emergencial, o Evusheld é composto de dois anticorpos monoclonais (tixagevimabe e cilgavimabe), que impedem a infecção por Sars-CoV-2.