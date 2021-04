Primeiro lote com 1 milhão de vacinas da Pfizer chega ao Brasil

O primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira, 29. O voo da empresa UPS saiu da Bélgica, onde o imunizante foi produzido, fez escala em Miami, nos Estados Unidos, e pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 19h22. A previsão é que as doses comecem a ser distribuídas aos estados na sexta-feira, 30.

Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC. Eles podem ficar nessa faixa de temperatura por até 14 dias. Em razão dessa especificidade de armazenamento, as doses serão enviadas em duas etapas com o quantitativo para a primeira e segunda dose, respectivamente. Além disso, a preferência nesse momento inicial será pelas capitais, que têm capacidade de guardá-las na temperatura correta.

Após chegarem à rede de frios das unidades de saúde, em temperatura de 2ºC a 8ºC, o prazo para aplicação das doses diminuiu para cinco dias. O intervalo de aplicação entre as doses é de 21 dias.

Até serem despachadas às unidades da federação, as doses ficarão armazenadas a -85ºC em 16 super geladeiras do Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo.

Essa é a primeira entrega de 100 milhões de doses compradas pelo Ministério da Saúde para a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil. A previsão do Ministério da Saúde é que até junho sejam entregues 13,5 milhões de vacinas.

Participaram da cerimônia de recebimento das vacinas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente regional da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo. Também estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Economia, Infra-Estrutura, Comunicações, Relações Exteriores e outros representantes do governo e da farmacêutica. De acordo com o ministro da Saúde, nos próximos seis dias, a pasta irá distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas.

Com Agência Brasil