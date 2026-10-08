Primeira lente capaz de interromper a progressão da miopia é lançada no Brasil

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A HOYA Vision Care lançou no Brasil a lente MiYOSMART iQ, a primeira a interromper a progressão da miopia em crianças. Um estudo clínico demonstrou sua eficácia em frear o avanço dos graus e o alongamento do olho, diminuindo significativamente os riscos de doenças oculares futuras. O novo paradigma trata a miopia infantil de forma mais proativa.

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Há um novo paradigma quando se fala em miopia na infância hoje. A ideia, em resumo, é que não basta corrigir a visão de longa distância que caracteriza o problema. Também é preciso controlar a evolução do quadro, já associado, anos mais tarde, a doenças potencialmente graves.

É por isso que as principais empresas do setor de tecnologia óptica estão investindo em lentes para óculos que ajudam a frear o avanço dos graus e do crescimento do globo ocular, outra particularidade do quadro. E a japonesa HOYA Vision Care acaba de dar um passo importante ao anunciar, no mercado brasileiro, o lançamento da primeira lente capaz de interromper a progressão da miopia em crianças.

A promessa foi validada em um estudo clínico controlado com 196 crianças de 4 a 12 anos de Hong Kong acompanhadas por um ano. Os pesquisadores separaram essa turma em dois grupos: o primeiro recebeu a nova geração de lentes para óculos MiYOSMART iQ; o segundo, lentes tradicionais.

O trabalho, realizado pela Universidade Politécnica de Hong Kong, demonstrou, pela primeira vez, uma eficácia no controle da miopia entre crianças a partir de 4 anos, indicando o benefício de uma intervenção precoce. Além disso, comprovou, entre crianças de 7 a 12 anos, um dos principais públicos com a condição, um efeito de 100% na contenção do aumento dos graus, bem como uma redução de 94% no processo de alongamento do olho.

No cômputo geral, segundo os autores do experimento, houve uma interrupção na progressão clínica da miopia em nove a cada dez crianças que utilizaram durante doze meses as novas lentes da HOYA. A companhia diz que esse é o “mais alto nível de eficácia” já registrado até hoje com lentes baseadas nesse tipo de tecnologia.

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Como funciona a lente para óculos

A MiYOSMART iQ é a segunda geração de lentes da HOYA para controle da miopia. Ela se ancora em uma dupla tecnologia para atuar em três processos-chave do problema de visão na infância.

Em primeiro lugar, os segmentos de desfoque terapêutico ficam mais próximos do centro da lente, o que estimula de forma contínua a retina, tecido no fundo do olho que emite sinais relacionados à progressão da miopia. Em segundo lugar, há uma maior potência desse efeito de desfoque para incrementar a eficácia. E, em terceiro, uma zona de tratamento ampliada, garantindo maior cobertura do campo visual, a despeito do tamanho da armação.

Todos esses fatores podem fazer diferença para as crianças diagnosticadas com miopia. “A lente é indicada para crianças a partir dos 4 anos de idade para que possam se beneficiar não apenas da correção da visão, mas de uma estratégia para frear o avanço dos graus”, diz o oftalmologista Celso Cunha, consultor da HOYA Vision Care.

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“A MiYOSMART iQ se destaca por ser uma solução não invasiva, segura e de fácil adaptação: as lentes são usadas em óculos comuns e podem ser incorporadas à rotina diária da criança sem mudanças significativas na visão ou na estética”, acrescenta o especialista, que também reforça a necessidade de uma avaliação e prescrição médica antes de usar o produto.

“Nessa avaliação, consideramos fatores como idade, grau de miopia, histórico familiar e velocidade com que o grau vem aumentando”, explica o oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá.

Para o especialista, um dos grandes diferenciais dessa nova geração de lentes é a capacidade de estimular, por meio da retina, a desaceleração do crescimento do olho, um fator que não só piora o grau como, com o tempo, pode expor o indivíduo a outras doenças oculares.

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“E tudo isso se sustenta em estudos clínicos. Segundo os pesquisadores de Hong Kong, trata-se da maior eficácia já reportada para esse tipo de lente”, destaca.

Só convém esclarecer que lentes como a MiYOSMART iQ são destinadas a crianças e adolescentes, cujo desenvolvimento ocular ainda está em andamento; não há evidência de benefícios de controle da miopia entre adultos.

Benefícios de longo prazo

Hoje se sabe que, com o alongamento do olho e o avançar da idade, pessoas com miopia – sobretudo quando ela passa de 5 ou 6 graus – estão mais predispostas a desenvolver problemas sérios na vista.

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“Quanto maior o grau, maior tende a ser o risco de complicações oculares ao longo da vida, como glaucoma, descolamento de retina, catarata precoce e maculopatia miópica, uma lesão na região central da retina que é responsável pela visão de detalhes”, aponta Cunha.

Daí o benefício de longo prazo de lentes como a MiYOSMART iQ, da HOYA, e de soluções criadas por outras empresas que atuam no segmento, como a francesa EsselorLuxottica e a alemã Zeiss.

“Controlar a progressão da miopia durante a infância contribui para reduzir o risco futuro dessas complicações”, afirma o oftalmologista. “Embora nenhuma tecnologia possa garantir a prevenção de doenças oculares lá adiante, as evidências clínicas da MiYOSMART iQ mostram que limitar o avanço da miopia e o crescimento excessivo do olho é uma estratégia importante para promover a saúde ocular no longo prazo.”