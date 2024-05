Prêmio de inovação de VEJA SAÚDE anuncia júri de 2024

O Prêmio VEJA SAÚDE & Oncoclínicas de Inovação Médica reúne, mais uma vez, um respeitoso time de especialistas para ajudar a escolher os projetos e iniciativas que fazem a diferença no cenário de saúde no Brasil.

A distinção, organizada pela Editora Abril e o Instituto Oncoclínicas, tem o objetivo de reconhecer e divulgar pesquisas, tecnologias, dispositivos, campanhas e ações educativas capazes de aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos – hoje ou amanhã.

Numa primeira etapa, a organização recebe indicações de trabalhos que concorrem em uma das oito categorias da premiação. Pedidos de informação e submissões devem ser feitos pelo e-mail: premiodeinovacaomedica@abril.com.br.

Os estudos, campanhas e demais iniciativas que preencherem os requisitos do regulamento são enviados para análise dos jurados, que os avaliarão levando em conta critérios como capacidade disruptiva, abrangência e aplicabilidade, impacto e relevância e uso de novas tecnologias.

Quem vai dar as notas em cada categoria

MEDICINA DE PRECISÃO E GENÔMICA

Vera Lúcia Gil, geneticista, professora titular Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Patrícia Prolla, geneticista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Salmo Raskin, geneticista, diretor da Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM) e do Laboratório Genetika, em Curitiba.

Renato Cunha, hematologista, chefe da Unidade de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e líder nacional de terapia celular da Oncoclínicas&Co.

Ricardo di Lazzaro Filho, médico com graduação também em farmácia-bioquímica

geneticista, cofundador do laboratório Genera.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE

Mauro Fisberg, pediatra e nutrólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pensi/ Hospital Sabará.

Antonio Egidio Nardi, psiquiatra, professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mariana Laloni, oncologista clínica, especialista em câncer de pulmão.

E diretora técnica da Oncoclínicas&Co.

Bruno Halpern, endocrinologista, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndorme Metabólica (Abeso).

Rosana Ritschman, infectologista do Hospital Emílio Ribas e diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

TECNOLOGIAS DIAGNÓSTICAS

Andreia Melo, oncologista clínica, líder de especialidade em tumores ginecológicos da Onconclínicas&Co, chefe da Divisão de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Julio Croda, infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), assessor técnico do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Giovanni Guido Cerri, radiologista, professor titular da da Universidade de São Paulo (USP), presidente do Conselho do Instituto de Radiologia e do Centro de Inovação do Hospital das Clínicas da USP.

Alvaro Pulchinelli, patologista clínico, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Geraldo Lorenzi, pneumologista, diretor médico e especialista em Medicina do Sono da Biologix, coordenador do Laboratório do Sono do Instituto do Coração (InCor/USP).

TERAPIAS E TRATAMENTOS INOVADORES

Ricardo Cohen, cirurgião bariátrico e metabólico, coordenador do Centro Especializado de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e presidente da International Federation of the Surgery for Obesity and Metabolic disorders (IFSO)

Clarissa Mathias, oncologista clínica, membro do conselho da Oncoclínicas&Co e da American Society of Clinical Oncology (Asco).

Maria Cristina Izar, cardiologista, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

Marcelo Valença, neurologista e neurocirurgião, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia.

Dimas Covas, hematologista, professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-Universidade de São Paulo (USP), coordenador do Centro de Terapia Celular (CTC/Fapesp).

MEDICINA SOCIAL

Gonzalo Vecina, sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP)

Cesar Eduardo Fernandes, professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Associação Médica Brasileira (AMB).

Jussara Otaviano, enfermeira, assessora técnica do Sistema Único de Saúde (SUS), professora do Centro Universitário São Camilo.

Bruno Ferrari, Oncologista clínico, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

Margareth Dalcolmo, pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

ENGAJAMENTO E EMPODERAMENTO DO PACIENTE

Maisa Kairalla, geriatra, membro da comissão de imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e do Núcleo de Geriatria do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Antonio Lancha Jr, educador físico, professor titular da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo (USP).

Cristiane Bergerot, psicóloga, líder nacional da equipe multisciplinar da Oncoclínicas&Co.

Luciana Holtz, psicóloga, fundadora e Presidente Instituto Oncoguia.

Luis Fernando Correia, clínico geral, com MBA em Gestão de Saúde, comentarista de Saúde da Rádio CBN.

TELEMEDICINA E PLATAFORMAS DIGITAIS

Adriana Mallet, médica, empreendedora social, cofundadora da SAS Brasil e pesquisadora da Universidade Estadual de Campias (Unicamp).

Luana Araujo, infectologista e epidemiologista coordenadora da unidade de dados para políticas de saúde do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Carlos Eduardo Barra Couri, endocrinologista, pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Endodebate.

Jesse Lopes, oncologista clínico da Oncoclínicas&Co e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Chao Lung Wen, médico, professor da Universidade de São Paulo (USP), presidente da Associação Brasileira de Telemedicna e Telessaúde (ABTms).

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE

Rodrigo Dienstmann, oncologista, diretor de medicina de precisão da Oncoclínicas&Co.

Mariana Perroni, médica intensivista, diretora de inovação médica do Google América Latina.

Jefferson Fernandes, neurologista, especialista em inovação e coordenador do Global Telemedicine Summit.

Gustavo Guimarães, urologista e cirurgião, coordenador geral dos departamentos de cirurgia oncológica na BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Bianca Pascual, cirurgiã, gerente-executiva de Tecnologia da Informação da Oncoclínicas&Co

