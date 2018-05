Por que mascar chiclete durante o exercício ajuda a perder calorias

Mascar chiclete aumenta o ritmo cardíaco durante a caminhada, assim como melhora o gasto de energia, o que pode ajudar na perda de calorias, segundo especialistas japoneses. Os dados foram apresentados durante o Congresso Europeu sobre Obesidade (ECO 2018), que aconteceu na semana passada em Viena, na Áustria.

Frequência cardíaca aumentada

De acordo com o Daily News Today, os pesquisadores da Escola de Ciências Esportivas da Universidade de Waseda, no Japão, realizaram dois testes com 46 participantes, entre homens e mulheres, com idade entre 21 e 69 anos para compreender os efeitos da goma de mascar nas funções fisiológicas.

No primeiro teste, cada um dos voluntários teve que caminhar, em ritmo normal, durante 15 minutos, mascando duas pastilhas de chiclete de 1,5 gramas e 3 quilocalorias cada uma. O exercício aconteceu depois de as pessoas permanecerem uma hora em repouso. Já no segundo teste, a caminhada foi repetida sob as mesmas circunstâncias, mas os participantes apenas engoliram um pó contendo os mesmos ingredientes do chiclete.

Ao calcular a frequência cardíaca – em repouso e durante a caminhada – os cientistas descobriram que as caminhadas feitas com chiclete aumentaram o ritmo cardíaco dos participantes. “A goma de mascar durante a caminhada afeta várias funções físicas e fisiológicas em homens e mulheres de todas as idades”, disseram os autores no relatório.

Efeitos nos homens

A equipe de pesquisa ainda buscou entender os efeitos de acordo com o sexo e grupo etário para saber se havia alguma diferença dentro destes aspectos. Os participantes foram divididos em quatro grupos: homens e mulheres jovens (entre 18 e 39 anos) e homens e mulheres de meia-idade ou mais velhos (entre 40 e 69 anos).

As observações indicaram que, apesar de haver aumento na frequência cardíaca de todos os grupos, a velocidade média de caminhada os homens analisados aumentou de forma significativa ao mascar chiclete.

Outra descoberta interessante aponta que as pessoas na faixa etária de 40 a 69 anos mostraram maior mudança na frequência cardíaca durante as atividades físicas com goma de mascar se comparado ao grupo mais jovem. “Nosso estudo também indica que a goma de mascar durante a caminhada aumentou a distância percorrida e o gasto de energia de participantes masculinos de meia-idade e idosos em particular”, comentaram os cientistas.

Outros benefícios do chiclete

Além de aumentar a frequência cardíaca durante exercícios físicos, estudos anteriores indicam que o hábito de mascar chiclete também pode reduzir o nível de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, já que a ação pode causar aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro.