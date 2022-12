Por que algumas pessoas perdem o olfato com a Covid-19?

Pesquisadores da Universidade Duke, de Harvard e da Califórnia finalmente descobriram o porquê algumas pessoas contaminadas pelo novo coronavírus perdem o olfato e, às vezes, não conseguem recuperá-lo, mesmo após a doença. Trata-se de uma reação imunológica contínua no epitélio olfativo, local onde estão as fossas nasais e são identificados os odores.

De acordo com um estudo, publicado na revista Science Translational Medicine, nesta quarta-feira, 21, a infecção pela Covid-19 provoca diminuição dos neurônios sensoriais olfativos e isso altera a capacidade de sentir os odores.

“Um dos primeiros sintomas associados à infecção por Covid-19 é a perda do olfato. Felizmente, muitas pessoas que têm um olfato alterado durante a fase aguda da infecção viral recuperam em uma ou duas semanas, mas outras não”, diz Bradley Goldstein, professor do departamento de Neurobiologia da Universidade Duke. “Precisamos entender melhor por que essas pessoas têm essa perda de olfato persistente por meses ou anos após ser infectado pelo Sars-CoV-2”, completa.

Segundo os pesquisadores, a doença provoca uma resposta inflamatória no epitélio e a diminuição no número de neurônios sensoriais olfativos. O estudo coletou amostras do epitélio olfativo em 24 biópsias de pacientes infectados, sendo que nove deles sofriam com o problema de forma persistente após a doença. Ainda de acordo com os pesquisadores, outros sintomas da Covid longa como fadiga, perda de ar e névoa mental também podem ser consequências dos mesmos processos biológicos inflamatórios.

