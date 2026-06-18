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Saúde

Os preços das canetas emagrecedoras: compare as opções e conheça os programas de descontos

Um dos maiores desafios do tratamento da obesidade e do diabetes está no bolso. Um raio X do mercado pode ajudar no orçamento

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 06h50
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Mounjaro, Ozempic e cia.: indicações e dosagens interferem no valor do tratamento (Foto: GI/Getty Images)
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Os preços das canetas emagrecedoras: compare as opções e conheça os programas de descontos Priorize VEJA no Google

O universo das canetas usadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade tem um capítulo à parte: o dos programas de descontos dos fabricantes.

Nas farmácias, Ozempic, Wegovy, Poviztra, Extensior, Ozivy e Mounjaro têm preços que variam conforme dose, canal de compra, cadastro em programas de suporte e disponibilidade. Mas, em doenças crônicas, o valor não é detalhe comercial. Ele interfere diretamente na adesão: começar o tratamento é uma etapa; conseguir mantê-lo por meses é outra.

Ozempic

No diabetes tipo 2, o Ozempic segue entre as marcas mais conhecidas de semaglutida. No Programa NovoDia, da Novo Nordisk, a caneta de 0,25 mg/0,5 mg aparece por R$ 975 no e-commerce e R$ 1.075 em lojas físicas. A apresentação de 1 mg sai por R$ 999 no e-commerce e R$ 1.099 em farmácias físicas, abaixo do preço sem desconto informado pelo programa, de R$ 1.314,38.

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A diferença pesa porque o tratamento é contínuo: um abatimento mensal pode ser justamente o que evita a interrupção por dificuldade financeira.

Extensior

Também para diabetes tipo 2, a Eurofarma lançou o Extensior, semaglutida distribuída no Brasil dentro de uma parceria com a Novo Nordisk. Pelo programa EuroCuida, a empresa anunciou o início de tratamento por R$ 399 e a sequência com a dose de 1 mg por R$ 599, dentro das regras do programa. A própria Eurofarma afirma que a iniciativa busca estimular início e adesão ao tratamento, ponto central em doenças que exigem acompanhamento permanente.

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Mounjaro

O Mounjaro, da Eli Lilly, merece uma observação à parte porque pode ser usado tanto no diabetes tipo 2 quanto na obesidade. A Anvisa já havia registrado a tirzepatida para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes tipo 2, associada a dieta e exercícios, e aprovou em 2025 a nova indicação para controle crônico do peso em adultos com obesidade ou sobrepeso com comorbidades.

Em seu programa de descontos, o Combo 1 de Mounjaro reúne uma caixa de 2,5 mg e uma caixa de 5 mg por R$ 1.125,00. O preço original das duas caixas separadas chegava a R$ 1.880,56 — uma economia de R$ 1.154,35 para quem está começando o tratamento e ainda não sabe como o corpo vai responder à medicação. A dispensação será única.

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O Combo 2 oferecido cobre as doses intermediárias (7,5 mg e 10 mg), com opções de combinação entre as duas apresentações, por R$ 1.999,00, com economia de até R$ 1.600,00 em relação ao preço cheio pelas duas caixas. O paciente poderá adquirir ao longo dos meses.

Já o Combo 3 atende quem já está nas doses mais altas (12,5 mg e 15 mg) por R$ 2.299,00, com economia de até R$ 2.600,00 pelas duas caixas — a maior redução percentual de todos os combos. Nessa dosagem, o paciente vai poder continuar a adquirir o pacote ao longo dos meses.

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Wegovy

No tratamento da obesidade, o Wegovy também concentra uma estratégia de adesão. Pelo programa NovoDia, a dose de 1,7 mg aparece por R$ 1.499 em lojas físicas e R$ 1.399 no e-commerce; a de 2,4 mg, por R$ 1.849 em lojas físicas e R$ 1.749 no e-commerce.

Além disso, a Novo Nordisk anunciou um combo para Wegovy 2,4 mg: o paciente cadastrado compra três canetas pagando por duas, desde que tenha prescrição para três unidades. A condição foi comunicada inicialmente para maio de 2026 e depois citada pela empresa como válida até o fim de junho.  

Essa lógica de combo é importante porque obesidade também exige tratamento de longo prazo. Uma promoção pontual reduz a barreira de entrada, mas a adesão depende de previsibilidade. Se o paciente não sabe quanto pagará no terceiro ou sexto mês, cresce o risco de abandonar o plano antes de atingir ou sustentar os resultados.

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Poviztra

A Eurofarma também entrou nesse campo com o Poviztra, semaglutida indicada para obesidade e sobrepeso com comorbidades. Pelo EuroCuida, o início do tratamento foi anunciado por R$ 599, equivalente a R$ 299,50 por mês em determinadas apresentações. A farmacêutica informa que Poviztra e Extensior podem ser, em média, até 17% mais acessíveis, justamente para favorecer a jornada de tratamento.

Ozivy

Outra novidade é o Ozivy, da EMS, a semaglutida sintética nacional destinada ao controle do diabetes tipo 2. A empresa anunciou a chegada da caneta com proposta de preços mais acessíveis em maio de 2026: a partir de R$ 452 por caneta, com programa de adesão que reduzia o valor inicial para R$ 287 por mês nos três primeiros meses.  

No fim, a guerra de preços pode ampliar acesso, mas não substitui a decisão clínica. Dose, indicação, contraindicações, efeitos adversos, histórico de saúde e risco de falsificação precisam entrar na conversa com o médico.

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Para o paciente, o melhor preço não é apenas o menor da prateleira: é aquele que permite comprar em farmácia regularizada, seguir com receita médica e manter o tratamento pelo tempo necessário.

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