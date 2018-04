Os objetos do banheiro que parecem limpos, mas estão cheios de germes

Por causa disso, o líder do estudo advertiu que durante o banho é preferível não esguichar água dos brinquedos no rosto de uma criança para evitar que ela entre em contato com as bactérias. Segundo a pesquisa, apesar de certas quantidades de bactérias ajudarem a fortalecer o sistema imunológico das crianças, elas também podem levar a infecções nos olhos, ouvidos e intestinos.

As toalhas podem abrigar germes. Por isso, especialistas orientam que elas não sejam compartilhadas ou emprestadas para ninguém. A orientação vale também no caso das toalhas de mão, que costumam ser deixadas no banheiro e são compartilhadas pelas visitas. “Eu evitaria até isso. Os germes podem ficar na toalha por horas. Na verdade, uma toalha é um ótimo lugar para eles ficarem, já que é uma atmosfera úmida e propícia. Meu conselho seria usar toalhas de papel descartáveis ou então toalhas individuais”, afirmou Oxford.

Sabonete