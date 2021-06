Os 5 estados que mais avançaram na vacinação em junho

Entre os dias 1º e 25 de junho, o Brasil aplicou 26,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 23,7 milhões de injeções foram utilizadas para aplicação da primeira dose. O que significa que 948.000 brasileiros foram parcialmente imunizados diariamente nesse período.

No entanto, assim como o número de casos e mortes pela doença tem variações entre regiões e estados, o de vacinação também oscila muito. Neste mês, Rondônia, Maranhão, Pará, Paraná e Acre foram os estados que mais avançaram na quantidade de pessoas vacinadas, com aumento superior a 70%. Destes, Rondônia lidera a lista, com um incremento de 98% no número de pessoas imunizadas com a primeira dose, saindo de 230.214 pessoas vacinas para 456.654.

Em segundo lugar está o Maranhão, com 80% de aumento no número de habitantes parcialmente imunizados; seguido do Pará (77%), Paraná (73%) e o Acre (72%). No outro oposto da lista, os estados que menos progrediram na imunização no mês de junho são Alagoas e Mato Grosso do Sul, que aumentaram em 34% o número de vacinados.

Em números absolutos de doses aplicadas, incluindo primeira e segunda dose, Rondônia também foi o estado que mais avançou nesse período com incremento de 69% na quantidade de injeções contra Covid-19 administradas. Em seguida estão Pará (64%) e Maranhão e Acre (ambos com 59%). Os que menos aceleraram na vacinação neste período foram Alagoas (30%), Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (ambos com 31%).

Com, em média, 1 milhão de doses administradas diariamente, o ritmo de vacinação aumentou consideravelmente no Brasil no mês de junho, em especial em comparação com o mês de maio, que caminhava lentamente devido à baixa oferta de vacinas. Apesar disso, a frequência de entrega de novas doses ainda não é suficiente para suprir a alta demanda por vacinas. Na última semana, diversas capitais brasileiras paralisaram a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: