OMS ‘desaconselha fortemente’ dois medicamentos para Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez uma atualização no painel de medicamentos para o tratamento de Covid-19 nesta sexta-feira, 16, e informou que “desaconselha fortemente” dois tratamentos utilizando anticorpos monoclonais para a doença. O primeiro foi o coquetel casirivimabe e imdevimabe. O sotrovimabe também não é mais recomendado. A entidade levou em consideração ensaios que apontaram que as medicações não têm eficácia contra a variante de preocupação ômicron, dominante atualmente.

A nova recomendação foi publicada no periódico The British Medical Journal e considerou dados de neutralização in vitro. “Houve consenso entre o painel de que a ausência de atividade de neutralização in vitro sugere fortemente a ausência de eficácia clínica desses anticorpos monoclonais”, informaram os pesquisadores.

Eles disseram ainda que ensaios clínicos serão necessários para confirmar a eficácia de novos anticorpos monoclonais “que neutralizem de forma confiável as cepas circulantes in vitro“.

O sotrovimabe foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de casos leves a moderados de Covid-19 em adultos e adolescentes com mais de 12 anos (e que pesem ao menos 40 kg) com risco de evolução para quadros graves da doença. Já o coquetel casirivimabe e imdevimabe teve a autorização de uso emergencial suspensa pela agência em março deste ano.

