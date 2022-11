OMS alerta para crescimento de ameaça global do sarampo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre a diminuição da vacinação contra o sarampo em crianças, e consequentemente, o crescimento dessa ameaça no mundo. Segundo um relatório conjunto da OMS e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, somente em 2021, quase 40 milhões de crianças perderam uma dose da vacina contra a doença, sendo que 25 milhões perderam a primeira dose e 14,7 milhões de crianças perderam a segunda dose.

Esse declínio, que desde o começo da pandemia da Covid-19 aumentou exponencialmente, é um revés significativo no progresso global para alcançar e manter a eliminação do sarampo, deixando milhões de crianças suscetíveis à infecção.

Segundo a publicação, ainda em 2021, houve cerca de 9 milhões de casos e 128.000 mortes por sarampo em todo o mundo, com 22 países experimentando grandes e perturbadores surtos. A redução na cobertura vacinal, a vigilância enfraquecida e interrupções e atrasos contínuos nas atividades de imunização por conta da pandemia do coronavírus, bem como grandes surtos persistentes em 2022, significam hoje que o sarampo é uma ameaça iminente em todas as regiões do mundo.

“O paradoxo da pandemia é que, enquanto as vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde e implantadas na maior campanha de vacinação da história, os programas de imunização de rotina foram seriamente interrompidos e milhões de crianças perderam as vacinas que salvam vidas contra doenças mortais como o sarampo”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Colocar os programas de imunização de volta nos trilhos é absolutamente crítico. Por trás de cada estatística neste relatório está uma criança em risco de uma doença evitável”, completou.

A situação é grave: o sarampo é um dos vírus humanos mais contagiosos, mas é quase totalmente evitável por meio da vacinação. É necessária uma cobertura de 95% ou mais de 2 doses de vacina para criar imunidade coletiva a fim de proteger as comunidades e alcançar e manter a eliminação do sarampo. O mundo está bem abaixo disso, com apenas 81% das crianças recebendo a primeira dose da vacina e apenas 71% das crianças recebendo a segunda dose. Estas são as taxas de cobertura global mais baixas da primeira dose de vacinação contra o sarampo desde 2008, embora a cobertura varie em cada país.

Ação global urgente necessária

O sarampo é uma ameaça em todos os lugares, pois o vírus pode se espalhar rapidamente para várias comunidades e além das fronteiras internacionais. Nenhuma região da OMS conseguiu manter a eliminação da doença. Desde 2016, 10 países, que já haviam erradicado o sarampo, tiveram surtos e restabeleceram a transmissão.

“O número recorde de crianças sub imunizadas e suscetíveis ao sarampo mostra os profundos danos que os sistemas de imunização sofreram durante a pandemia de Covid-19”, disse a diretora do CDC, Rochelle P. Walensky. “Os surtos ilustram as deficiências dos programas de vacinação, mas as autoridades de saúde pública podem usar essa resposta para identificar comunidades em risco, entender as causas da sub vacinação e ajudar a fornecer soluções adaptadas localmente para garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos”.

O CDC e a OMS pediram uma ação coordenada e colaborativa de todos os parceiros nos níveis global, regional, nacional e local para priorizar os esforços para encontrar e imunizar todas as crianças desprotegidas, incluindo aquelas que foram perdidas nos últimos dois anos. Para mitigar o risco de surtos, os países e as partes interessadas globais devem investir em sistemas de vigilância robustos. De acordo com a estratégia de imunização global da Agenda de Imunização 2030, os parceiros globais de imunização continuam comprometidos em apoiar investimentos no fortalecimento da vigilância como um meio de detectar surtos rapidamente, responder com urgência e imunizar todas as crianças que ainda não estão protegidas contra doenças evitáveis ​​por vacinação.