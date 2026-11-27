Quem tem um Índice de Massa Corporal (IMC) elevado pode experimentar uma carga maior de sintomas na perimenopausa, fase de transição hormonal que antecede a menopausa.

É o que aponta um estudo global que ouviu quase 2 mil mulheres usuárias do aplicativo Flo, amplamente utilizado para monitorar a saúde menstrual e reprodutiva. Os resultados foram publicados na quarta-feira, 25, na revista científica Menopause.

Segundo os pesquisadores, os impactos da obesidade sobre os sintomas da menopausa já foram alvo de diversos estudos. “No entanto, pouco se sabe sobre essa relação durante a perimenopausa, quando as flutuações hormonais, as alterações metabólicas emergentes e as mudanças iniciais na composição corporal podem interagir com o IMC, influenciando a presença e a gravidade dos sintomas”, escreveram os autores.

Para preencher essa lacuna, a pesquisa incluiu um total de 1.988 mulheres com 35 anos ou mais, que relataram estar na perimenopausa, representando 97 países em seis continentes. A idade média das participantes foi de 44,8 anos.

O levantamento foi conduzido entre dezembro de 2024 e maio de 2025. As participantes preencheram um questionário que utilizou como base a Escala de Avaliação da Menopausa (MRS, na sigla em inglês), que quantifica a gravidade dos sintomas autorrelatados.

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A maioria das respondentes era falante de inglês, apesar de também haver mulheres que utilizam o aplicativo nos idiomas espanhol, português e francês.

Segundo o estudo, foram observadas diferenças significativas entre os grupos de IMC em relação à idade, raça, idioma, renda, escolaridade, comorbidades (ansiedade, depressão e diabetes), consumo de álcool e atividade física.

As mulheres no grupo com baixo peso, por exemplo, eram, em média, mais jovens, enquanto a idade média foi semelhante nos grupos com peso normal, sobrepeso e obesidade.

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Com relação à distribuição racial, houve uma maior representação de participantes negras ou afro-americanas nos graus de obesidade II e III, em comparação com as categorias de IMC mais baixas. Mulheres com IMC mais alto também apresentaram maior probabilidade de relatar renda insuficiente e menor escolaridade.

Ansiedade e depressão foram relatadas com mais frequência entre mulheres nas classes de obesidade I, II e III, ou abaixo do peso, em comparação com aquelas nas categorias de peso normal e sobrepeso.

Os pesquisadores descobriram que as participantes que tinham peso normal apresentaram pontuações totais da escala de avaliação de sintomas significativamente menores do que a maioria das categorias de IMC mais elevadas, principalmente no caso dos graus de obesidade I a III.

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A pontuação total média da escala foi de 16,3. Entre as mulheres com peso normal, o número foi de 14,9. Já entre aquelas com obesidade grau III, chegou a 18,3.

A associação foi mais forte para os sintomas somáticos, com pontuações variando de 4,9 no grupo com peso normal a 6,4 na obesidade grau III.

Na perimenopausa, os sintomas somáticos são as manifestações físicas sentidas no corpo ou urogenitais, causadas principalmente pela flutuação e queda do estrogênio e da progesterona. Alguns exemplos são as ondas de calor, os suores noturnos e as dores musculares.

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Ansiedade e depressão, porém, foram os fatores que mais influenciaram a intensidade dos sintomas, tanto no conjunto quanto em cada grupo analisado.

Além disso, a exaustão apresentou os maiores índices absolutos em todas as categorias de IMC e foi significativamente maior em níveis mais elevados de obesidade. O sintoma pode representar “um alvo prioritário para intervenção clínica durante a transição menopáusica”, sugere o estudo.

Já os problemas na bexiga foram o único sintoma urogenital cuja frequência variou significativamente entre as categorias de IMC, ou seja, de acordo com a faixa de peso das participantes.

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Segundo o estudo, esse resultado está de acordo com pesquisas anteriores que associaram o IMC elevado a maior risco e gravidade de incontinência urinária e sintomas do trato urinário inferior em mulheres de meia-idade.

Fatores socioeconômicos, incluindo renda insuficiente, menor escolaridade e comportamentos relacionados à saúde, como o tabagismo ativo, também foram associados a uma maior carga de sintomas em todas as mulheres.

Por outro lado, a prática mais frequente de atividade física foi associada a uma menor carga de sintomas. Os pesquisadores apontam que isso provavelmente aconteceu por meio da melhora da regulação do humor, da qualidade do sono e da função termorregulatória, bem como da redução da inflamação no corpo.

“Dado que a atividade física é um comportamento modificável, esses resultados apoiam seu papel como uma estratégia complementar e de baixo risco, juntamente com o controle de peso, na mitigação da carga de sintomas na perimenopausa”, concluem.

Não foi observada nenhuma associação significativa com problemas sexuais, o que os autores descreveram como um resultado “curioso”, já que a obesidade é um fator de risco bem estabelecido para disfunção sexual.

Como o excesso de gordura pode intensificar sintomas

Diversos mecanismos biológicos estão por trás desse cenário. Um deles é que o tecido adiposo, responsável por armazenar gordura, atua como um isolante térmico, prejudicando a dissipação de calor, o que pode aumentar sintomas vasomotores como os fogachos.

Em paralelo, o excesso de gordura também leva o corpo a produzir substâncias inflamatórias, que ajudam a piorar as ondas de calor.

“A obesidade é caracterizada por inflamação crônica de baixo grau e desregulação metabólica, o que pode influenciar amplamente o desenvolvimento de sintomas, incluindo dor, fadiga e alterações de humor”, acrescenta o estudo.

A obesidade aumenta ainda o risco de problemas de sono, como a apneia obstrutiva. Além disso, o excesso de gordura corporal desregula o chamado eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), contribuindo para uma reatividade maior ao estresse.

No caso dos problemas de bexiga, as causas são principalmente mecânicas, já que o excesso de gordura aumenta a pressão dentro do abdômen e da bexiga, tensionando a musculatura do assoalho pélvico, o que predispõe à incontinência urinária de esforço, diz o estudo.

Para os autores, o peso corporal pode ser um fator modificável na intensidade dos sintomas da perimenopausa. Isso porque, mesmo quando foram considerados aspectos como ansiedade, depressão e características sociodemográficas, o IMC continuou associado à gravidade dos sintomas.

O estudo aponta que os resultados reforçam a importância de incluir o controle do peso nos cuidados oferecidos às mulheres nessa fase da vida. “De modo geral, esses achados corroboram uma abordagem centrada no paciente que integre fatores hormonais, metabólicos, psicológicos e socioeconômicos para melhorar o manejo dos sintomas e a qualidade de vida”.