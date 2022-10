O tratamento para câncer que pode ajudar pacientes com Covid grave

Pesquisadores brasileiros iniciaram uma investigação sobre o uso da imunoterapia, tratamento para o câncer também chamado de bloqueio de checkpoint imunológico, para o tratamento de pacientes com quadros graves de Covid-19 e encontraram indícios de que a técnica pode ser benéfica para alguns pacientes. Os achados foram publicados no periódico científico Science Advances.

A tecnologia utilizada pelo grupo ativa o sistema imunológico e, de tão revolucionária, foi laureada com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2018. Neste estudo, os cientistas fizeram os experimentos com células de pacientes atendidos em unidades de terapia intensiva (UTIs) infectados pelo novo coronavírus e camundongos com o vírus da hepatite murina A59, um betacoronavírus.

“O bloqueio de PD-1 é uma das terapias conhecidas de checkpoint imunológico e uma das terapias que analisamos no estudo. Ele diz aos linfócitos T [ um tipo de glóbulo branco ] para parar de responder à infecção após um tempo para que a resposta não seja excessiva. Em casos de câncer, sepse e Covid-19 grave, no entanto, o PD-1 faz com que as células T parem de funcionar antes mesmo de a doença ser resolvida e, portanto, devem ser bloqueadas”, disse Pedro Moraes-Vieira , um dos líderes do estudo e professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-UNICAMP). O estudo foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Moraes-Vieira explica que o tratamento é caro, mas pode ser uma opção viável, pois, no cenário atual, há menos pacientes em estado crítico. Mesmo assim, é necessário que mais estudos sejam realizados para confirmar a segurança do tratamento para pessoas infectadas pelo vírus.

No ensaio com amostras de sangue humano, apenas as que vieram de pacientes internados em UTIs se beneficiaram da técnica. Os pesquisadores alertam que, por isso, os resultados devem ser analisados com cautela. Segundo eles, pacientes com câncer que fizeram este tratamento antes de ter a Covid-19 não se beneficiaram com a terapia. Outros estudos apontaram que utilizar a terapia antes da infecção pelo novo coronavírus não resulta em melhora no quadro.